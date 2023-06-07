Горячая вода по стенам. Жители дома на Ленинском жалуются на прорывы трубы

Недобрым оказалось утро для жителей 9-го подъезда дома на Ленинском проспекте, 78/1. С общего балкона на 10-м этаже лилась горячая вода прямо на дверь подъезда — от возможных ожогов спас только козырек. По словам собственников, это не первый случай прорыва трубы и виновата в этом якобы управляющая компания.



«Сами вызывали аварийную, сами устраняли воду. Второй потоп такого масштаба в той же парадной», — рассказала «Фонтанке» жительница дома Ирина. По ее словам, в декабре 2022 года там же в парадной прорвало трубу на 6-м этаже. Жительница дома также утверждает, что регулярно в воде оказывается паркинг, и отмечает, что дому всего 12 лет.