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    Горячая вода по стенам. Жители дома на Ленинском жалуются на прорывы трубы

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    2 комментария

    Недобрым оказалось утро для жителей 9-го подъезда дома на Ленинском проспекте, 78/1. С общего балкона на 10-м этаже лилась горячая вода прямо на дверь подъезда — от возможных ожогов спас только козырек. По словам собственников, это не первый случай прорыва трубы и виновата в этом якобы управляющая компания.

    «Сами вызывали аварийную, сами устраняли воду. Второй потоп такого масштаба в той же парадной», — рассказала «Фонтанке» жительница дома Ирина. По ее словам, в декабре 2022 года там же в парадной прорвало трубу на 6-м этаже. Жительница дома также утверждает, что регулярно в воде оказывается паркинг, и отмечает, что дому всего 12 лет.

    читатель «Фонтанки»

    В разговоре с «Фонтанкой» официальный представитель Управляющей компании «СКВ СПб» Маргарита Алябьева подтвердила факт прорыва трубы.

    читатель «Фонтанки»

    «Сегодня в 4:00 утра произошёл прорыв трубопровода ГВС в одном из квартирных холлов дома по адресу: Ленинский проспект, 78, к. 1. Заявка в управляющую компанию поступила от собственника квартиры, находящейся на этаже, авария была устранена в регламентные сроки. В настоящее время составлены акты о затоплении нескольких квартир. Нанесённый ущерб будет возмещён за счёт средств управляющей компании», — заявила Маргарита Алябьева.

    Также замгендиректора сообщила о том, что «процесс передачи дома в другую управляющую компанию на данный момент не осуществляется». Жительница дома Ирина заявила, что еще в марте на собрании собственников помещений жильцы голосовали за новую управляющую компанию.

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    Комментарии 2

    Гость07 Июн 2023 в 15:50
    бегловщина...
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