В Петербурге у Владимирского собора задержали иностранца, ругавшего в Сети Лукашенко

34-летнего мужчину за ругательные посты против власти полтора года искали в Минской области, а нашли в Петербурге.



Белорусского оппозиционера сотрудники уголовного розыска остановили накануне около шести вечера у дома 5 по Колокольной улице, стало известно «Фонтанке» 7 июня.



По версии следствия Белоруссии, осенью 2021 года он опубликовал несколько постов во «ВКонтакте» с негативными отзывами о президенте страны Лукашенко.



В розыск мужчину объявили в январе 2022 года.



Задержанного доставили в отдел полиции. О его поимке сообщили инициатору поисков.

