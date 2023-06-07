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    В Петербурге у Владимирского собора задержали иностранца, ругавшего в Сети Лукашенко

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    34-летнего мужчину за ругательные посты против власти полтора года искали в Минской области, а нашли в Петербурге.

    Белорусского оппозиционера сотрудники уголовного розыска остановили накануне около шести вечера у дома 5 по Колокольной улице, стало известно «Фонтанке» 7 июня.

    По версии следствия Белоруссии, осенью 2021 года он опубликовал несколько постов во «ВКонтакте» с негативными отзывами о президенте страны Лукашенко.

    В розыск мужчину объявили в январе 2022 года.

    Задержанного доставили в отдел полиции. О его поимке сообщили инициатору поисков.

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