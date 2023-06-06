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    Картаполов: СМС — не повестка, всего-навсего оповещение

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    СМС-сообщения о мобилизации от Министерства обороны РФ не приравниваются к повестке. Об этом 6 июня заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает 6 июня ТАСС со ссылкой на эфир телеканала РБК.

    «СМС — это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал Картаполов.

    Он подчеркнул, что текст призывных СМС пока не утвержден, но будет примерно так: «Уважаемый… Для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах».

    Напомним, о намерении Министерства обороны внести изменения в пункт 8 положения о призыве граждан по мобилизации стало известно 5 июня. Суть инициативы — о мобилизации предлагается оповещать через СМС-рассылку, «Госуслуги» и личный кабинет налогоплательщика.

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    Минобороны РФСМС от Минобороны РФМобилизация
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