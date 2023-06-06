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    Сразу три крупные российские компании заподозрили в утечке базы данных

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    С начала лета сразу в трех крупных компаниях произошли утечки информации, 6 июня сообщают СМИ.

    В профильном телеграм-канале с начала лета появились базы данных торговых сетей «Ашан» и «Твой дом» (входит в холдинг Crocus Group), а также «Ренессанс Страхование». Общее число данных в слитых документах составило 9,2 млн строк, 85% из которых — утечки из сети «Ашан».

    Пресс-служба «Ашана» подтвердила произошедшую утечку информации, отметив, что в данный момент в компании проводят внутреннее расследование. Пресс-служба «Ренессанс Страхования» сообщила, что на сайт была произведена хакерская атака, а попытка взлома одного из его разделов могла затронуть не более 2% базы клиентов. В торговой сети «Твой дом» информацию о произошедшей утечке пока не подтвердили.

    Пресс-служба Роскомнадзора пообещала ТАСС провести проверку в связи с возможной утечкой данных из трех компаний.

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    Утечка данныхАшанТвой домРенессанс Страхование
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