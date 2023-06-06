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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест и здоровье: как влияет поездка длиной 15 км на вес, мышечную массу и давление велосипедиста

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    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Необычный эксперимент провел во время ЗСД Фонтанка Фест онлайн-журнал об энергетике «Энергия+». У трех участников велозаезда измерили основные параметры — вес, давление, объем жировой ткани — до и после старта, а во время заезда за здоровьем следили датчики. Оказалось, что за один заезд можно потерять почти 2 кг веса, а пульс на пике может достигать 170.

    Первый участник эксперимента по совместительству оказался спортсменом, который первым приехал на финиш трассы, преодолев 15 км за рекордные (для фестиваля) 23 минуты. 37-летний Денис Гайденков — триатлонист с четырехлетним стажем и член велокоманды «Газпром нефти».

    — Приехал бы еще раньше, но сильно мешал ветер, пару раз меня практически на соседнюю полосу выносило. Еще и цепь слетела — целых полторы минуты из-за этого потерял, — признался Денис на финише. — Трасса отличная, не знал, что можно взять и прокатиться по ЗСД, чтобы никто не мешал. Правда, любоваться пейзажами было некогда — я сосредоточился на скорости.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    ПоделитьсяПоделиться

    Заезд на фестивале стал для него лишь разминкой перед еженедельной двухчасовой тренировкой, поэтому 15 километров не оставили на его лице ни следа усталости. Другие участники эксперимента потратили на заезд 42 минуты и полтора часа — последнему просто очень хотелось полюбоваться видами. За время заезда они потеряли 1,2 и 1,7 кг веса, а максимальный пульс у второго участника достигал 168 ударов в минуту.

    В результате этого «почти научного эксперимента» можно сделать несколько выводов, не претендующих на истину в последней инстанции. Во-первых, чем больше масса спортсмена, тем большую массу он потеряет в виде воды во время физнагрузки, и чем дольше едешь, тем больше «высыхаешь». Во-вторых, чем меньше процент жировой ткани на старте, тем меньше он изменится на финише.

    Подробнее о том, как происходил эксперимент и кто в нем участвовал, — читайте в журнале «Энергия+».

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

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