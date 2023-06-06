Lada Vesta NG начнут продавать 9 июня

Продажи автомобиля Lada Vesta NG стартуют 9 июня, сообщил 6 июня в своем телеграм-канале паблик «Купи-Ладу Автосалон в Тольятти».



Пока что официально «АвтоВАЗ» с таким заявлением не выступал, но именно этот канал, связанный с официальным дилером Lada, ранее опубликовал слайды с официальной презентации Lada Vesta NG и стоимость базовой версии автомобиля за неделю до того, как это сделал производитель.

Источник «Фонтанки», близкий к «АвтоВАЗу», назвал эту дату вероятной.

О том, что новая модель Lada Vesta NG в ближайшее время поступит в дилерские центры, «АвтоВАЗ» заявил 25 мая. Цены на автомобиль стартуют от 1,24 миллиона рублей.