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    Lada Vesta NG начнут продавать 9 июня

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    7 комментариев

    Продажи автомобиля Lada Vesta NG стартуют 9 июня, сообщил 6 июня в своем телеграм-канале паблик «Купи-Ладу Автосалон в Тольятти».

    Пока что официально «АвтоВАЗ» с таким заявлением не выступал, но именно этот канал, связанный с официальным дилером Lada, ранее опубликовал слайды с официальной презентации Lada Vesta NG и стоимость базовой версии автомобиля за неделю до того, как это сделал производитель.

    Источник «Фонтанки», близкий к «АвтоВАЗу», назвал эту дату вероятной.

    О том, что новая модель Lada Vesta NG в ближайшее время поступит в дилерские центры, «АвтоВАЗ» заявил 25 мая. Цены на автомобиль стартуют от 1,24 миллиона рублей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Lada Vesta NGАВТОВАЗПродажи автомобилей
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