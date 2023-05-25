Lada Vesta NG едет в салоны: что можно получить за минимальную цену

В ближайшее время в дилерские центры поступит новая модель Lada Vesta NG, сообщает 25 мая РИА Новости со ссылкой на «АвтоВАЗ». Цены будут начинаться от 1,24 миллиона рублей.



«Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей», — говорится в сообщении.



В стартовой комплектации покупатель сможет выбрать мотор мощностью 90 или 106 л.с. В базовое оснащение входят две подушки безопасности, АBS, запуск двигателя кнопкой, кондиционер и охлаждаемый «бардачок», регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, электропривод и обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники всех дверей, дисковые тормоза задних колес, светодиодная оптика спереди и сзади. Серийное производство модели стартовало в Тольятти в начале марта 2023 года.

