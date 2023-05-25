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    Lada Vesta NG едет в салоны: что можно получить за минимальную цену

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    В ближайшее время в дилерские центры поступит новая модель Lada Vesta NG, сообщает 25 мая РИА Новости со ссылкой на «АвтоВАЗ». Цены будут начинаться от 1,24 миллиона рублей.

    «Начальная цена седана Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей», — говорится в сообщении.

    В стартовой комплектации покупатель сможет выбрать мотор мощностью 90 или 106 л.с. В базовое оснащение входят две подушки безопасности, АBS, запуск двигателя кнопкой, кондиционер и охлаждаемый «бардачок», регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, электропривод и обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники всех дверей, дисковые тормоза задних колес, светодиодная оптика спереди и сзади. Серийное производство модели стартовало в Тольятти в начале марта 2023 года.

    Производственные площадки «АвтоВАЗ» расположены в Тольятти, Ижевске и Петербурге. Французский Renault год назад передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69 %) в российскую госсобственность. Предприятие выпускает четыре семейства «Лад»: Vesta, Largus, Granta и Niva. Дилерская сеть включает 308 салонов. Продажи бренда в 2022 году снизились на 46 % и составили 188,6 тысячи автомобилей.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге закончились почти все «Лады». Подробности можно почитать в карточках и текстовой версии.

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