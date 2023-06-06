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    Губернатор Гладков: в Новой Таволжанке нет противника

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    На территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, нет войск противника. Об этом в своем телеграм-канале 6 июня заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Часто задается вопрос о том, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. Сегодня противника нет. Много спрашивают про Новую Таволжанке — там тоже противника нет», — написал политик.

    По его словам, в сети происходит много инсинуаций, когда каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя ситуацию в Белгородской области, тем самым увеличивая свою аудиторию. «У нас задача простая — это безопасность людей, спокойствие. А если есть сложности, мы должны четко, спокойно, профессионально решать эти вопросы», — заключил Вячеслав Гладков.

    Ранее губернатор сообщил, что единоразовые выплаты получат жители Шебекино, Новой Таволжанки, Мурома, Масловой Пристани, Глотово, Козинки и еще 33 населённых пунктов. К тому же глава региона заверил, что временно переселенные жители не должны будут платить за коммунальные услуги и получат кредитные каникулы.

    Ситуация в Новой Таволжанке обострилась в последние дни. По данным Минобороны, 4 июня подразделения ВС РФ совместно с Пограничной службой ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. Вчера, 5 июня, Гладков сообщал, что из-за обстрелов возможности зайти в приграничное село Новая Таволжанка нет.

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