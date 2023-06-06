Губернатор Гладков: в Новой Таволжанке нет противника

На территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, нет войск противника. Об этом в своем телеграм-канале 6 июня заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Часто задается вопрос о том, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. Сегодня противника нет. Много спрашивают про Новую Таволжанке — там тоже противника нет», — написал политик.

По его словам, в сети происходит много инсинуаций, когда каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя ситуацию в Белгородской области, тем самым увеличивая свою аудиторию. «У нас задача простая — это безопасность людей, спокойствие. А если есть сложности, мы должны четко, спокойно, профессионально решать эти вопросы», — заключил Вячеслав Гладков.