Минобороны: Пресечена попытка украинских боевиков попасть в Белгородскую область

Подразделения ВС РФ и ФСБ предотвратили в воскресенье, 4 июня, попытки проникновения, как говорится в сообщении Минобороны, групп украинских боевиков в Белгородскую область.
«Cорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Противник около 13:00 пытался форсировать реку Северский Донец под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов и высадиться около Новой Таволжанки.
«Ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль», — уточняется в сообщении Минобороны РФ.