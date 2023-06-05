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    Боевые действия

    Минобороны: Пресечена попытка украинских боевиков попасть в Белгородскую область

    29 комментариев

    Подразделения ВС РФ и ФСБ предотвратили в воскресенье, 4 июня, попытки проникновения, как говорится в сообщении Минобороны, групп украинских боевиков в Белгородскую область.


    «Cорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

    Противник около 13:00 пытался форсировать реку Северский Донец под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов и высадиться около Новой Таволжанки.

    «Ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль», — уточняется в сообщении Минобороны РФ.

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    Минобороны РФ

    Комментарии 29

    Гость05 Июн 2023 в 15:31
    Ответьте на простой вопрос. Сколько времени просуществует Украина без западного финансирования и оружия?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:27
    Шо, опять?!
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:26
    Так их же рассеяли. Нам что фейки транслируют. А как же дискредитация армии, которая оказывается вчера не справилась? Где правда? Тут ещё несмываемый что-то брякал, тоже фейк? Или несмываемый народ проверял, на реакцию? Что-то уже не подгорает, а горит. Куда же они табакерку и шарфик спрятали???
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