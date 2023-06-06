Частная школа и новые спальные корпуса. В Петербурге показали, что и на какие деньги сделают с усадьбой Шуваловых в Парголово

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга 6 июня рассмотрел концепцию приспособления под современное использование усадьбы Шуваловых в Парголово. Там появится санаторно-курортный комплекс с новыми корпусами.

Фото: ООО КАНТ Поделиться Поделиться





Заседание совета прошло во вторник, усадебный комплекс в Шуваловском парке был одним из четырех вопросов повестки дня. Согласно представленному плану, в границах проектирования есть четыре федеральных объекта культурного наследия — Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника, а также несколько зданий, не включенных в этот перечень.

Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Поделиться Поделиться





На совете речь шла именно о реконструкции двух зданий 1965 года, построенных для нужд Всероссийского научно-исследовательского института токов высокой частоты имени Вологдина: это цех лаборатории НИИ и кирпичное хозяйственное здание. Они не являются памятниками, а эти работы должны стать первым этапом создания санаторно-курортного комплекса. В частности, Большой дворец приспособят под частную школу, но это отдельный проект, и охраняемые объекты усадьбы вынесут на отдельное обсуждение. 6 июня продемонстрировали будущие виды.

Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Фото: ООО КАНТ Поделиться Поделиться





Как сообщает корреспондент «Фонтанки», инвестор заявил появление в парке новых спальных корпусов. На заседании прозвучало мнение, что на практике это может превратиться в обычные сервисные апартаменты, однако докладчик прямо этого не подтвердил. От доходов с проекта собственник и планирует реконструировать все заброшенные памятники на территории, на реализацию возьмёт кредит от Сбербанка. У совета возражений против реконструкции не возникло, как и против курортной функции. Однако на заседании рекомендовали доработать архитектурное решение, в том числе и новых спальных корпусов.



«Фонтанка» подробно рассказывала о злоключениях этих объектов. Ранее они много лет принадлежали институту, его неоднократно штрафовали за ненадлежащее содержание объектов культурного наследия. В последние годы были проданы несколько других зданий на территории парка. Непосредственно же 4 названных ОКН со второго раза дочерняя структура госкорпорации «Ростех» «РТ-Капитал» реализовала на торгах в 2022 году. Покупателем за 275 млн стала компания «А Девелопмент».

