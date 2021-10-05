Ростех продаст комплекс усадьбы Шуваловых профильному инвестору под культурное пространство

Как сообщили 5 октября в пресс-службе Российского аукционного дома, который выступит организатором торгов, «дочка» госкорпорации «РТ-Капитал» планирует привлечь профильного инвестора, который «возьмет на себя все обязательства по охране и сохранению культурно-исторического наследия», а также приспособит исторические объекты для современного использования. Обязательным условием при подборе партнера будет восстановление облика дворцово-паркового комплекса и развитие его туристического потенциала.



В состав единого лота войдут участок площадью 7,5 га и 12 зданий и сооружений общей площадью 14,8 тыс. кв. м. Пять из них являются объектами культурного наследия: «Большой дворец», «Малый дворец», «Конный двор», «Дом садовника» и «Туфовая арка». Начальная цена комплекса составит 366,1 млн рублей. Аукцион запланирован на 12 ноября.



В «РТ-Капитал» напомнили, что сейчас идет работа над созданием нового выставочного пространства «Усадьба графов Шуваловых», организуются экскурсии. «Сегодня есть решение о привлечении профильного инвестора, который возьмет на себя обязательства по восстановлению исторического комплекса и продолжит уже начатые работы по созданию на его базе мультифункционального культурного пространства. Преобразование объекта позволит открыть новые экскурсионные и туристические направления, создать еще один центр притяжения и отдыха для жителей и гостей города», — сказал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Семен Якубов, слова которого приводятся в релизе.



Структура Ростеха не первый раз выставляет имущественный комплекс в Парголово на торги. Предыдущую попытку продать непрофильный актив компания предприняла в апреле. Этому предшествовали судебные споры с КГИОП, который обеспокоен состоянием памятников.



В мае прошлого года «РТ-Капитал» продал на торгах два здания — «Желтую» и «Зеленую» дачи. Покупатель первой не стал заниматься ее реставрацией, и объект снова отправился на продажу. Во второй раз его приобрела блогер Рада Русских. В интервью 47news она рассказала, что покупала здание именно из-за желания отреставрировать и сохранить его.

