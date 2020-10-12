Непростой визажист с Бали спонтанно заплатила 7 млн за исторический Дом с привидениями в Шуваловском парке.

Фото: скриншот с сайта instagram.com / radarusskikh

47news спросил, как настроение? Как ответ: «Ищу друзей в КГИОП». — Что вы видите в финале? — спросил я ньюсмейкера. — Пока не понимаю, — ответила бизнесвумен, но добавила: — Ни хостел, ни ресторан там делать нельзя. Надо думать. — Покупали за свои? — уточнил журналист, ведь так приятно считать чужие деньги. — Да. По нашей информации, к концу октября будет зарегистрирован договор купли-продажи на памятник регионального значения — дачу Месмахера 1870 года постройки, что в Шуваловском парке в Парголово. Дом в стиле псевдоготики называют «Желтой дачей» или «Домом с привидениями». Состояние его — давно плачевное. Аукцион состоялся 19 сентября. Начальная цена составляла 4,3 млн рублей с шагом повышения 45 тысяч. Когда цена поднялась до 7 млн 213 тысяч, выиграла блогер Рада Русских. Договор подписан 30 сентября.

Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com

— Вы написали, что покупка спонтанна. Как это? — Садилась поздно ночью в Уфе на самолёт в Петербург, на «Уделке» хотела купить винтажных вещей. А поскольку я на «Авито» круглосуточно, мне система сама предлагает варианты. С утра, когда прилетела, сразу позвонила и в обед уже была там, — ответила Рада. Рада Русских — не псевдоним. Ей 35 лет. В ее инстаграме 92 тысячи подписчиков. Называет себя визажистом, гедонистом, художником и тренером. Владеет магазином винтажных вещей, продаёт кимоно, проводит тематические лекции по России, путешествует. Живёт на несколько городов — Екатеринбург, Уфа, Петербург, а в основном на острове Бали. Там у неё земля. Из увлечений — скупка необычной недвижимости. Судя по фото, натура незаурядная.

Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com

— Это моё хобби и по счёту сороковой ремонт. Чем я старше, тем более сложные задачи. В Екатеринбурге у меня квартира в памятнике ЮНЕСКО, в Петербурге квартира в доме 1902 года на 10-й Советской. В Уфе реновация избы. Есть опыт реставрации двухэтажного особняка. Другое дело, что в регионах проще с разрешительной документацией, у вас в городе строже, — продолжает собеседница.

В «Инстаграме» Рада тоже признаётся, что покупка дачи Месмахера была эмоциональной: «Это меценатский жест, потому что куплена она необдуманно по последствиям, из желания отреставрировать и сохранить». Продавцом же стал Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени Вологдина — структура корпорации «Ростех». Пару лет назад институт оштрафовали на 1,4 млн за ненадлежащее содержание здания. Дача была признана непрофильным активом. Примечательно, что в мае дом уже продавался, за 5,6 млн его приобрел петербургский предприниматель. Но, по данным организатора торгов — Русского аукционного дома (РАД), деньги не внес. По словам Рады, бизнесмен скончался, и это придаёт ещё больше мистики. Адрес строения «13» называет приятным. «Обожаю тайны и готику», — пишет она. Мы узнали мнение председателя КГИОП Петербурга Сергея Макарова: можно было бесконечно взыскивать с института неустойки за нарушения условий охранного обязательства, судиться и штрафовать, но зданию от этого лучше не становилось.

— А ведь это единственная в России сохранившаяся практически без изменений дачная деревянная постройка архитектора Максимилиана Месмахера, и она постепенно погибает. Мы неоднократно уговаривали институт отказаться от актива, который он в силу многих, в том числе объективных, причин не в состоянии содержать должным образом. Так что новость о покупке дачи частным лицом, конечно, сама по себе радует, — говорит Макаров.

Фото: скриншот с сайта instagram.com / radarusskikh Фото: скриншот с сайта instagram.com / radarusskikh Фото: скриншот с сайта instagram.com / radarusskikh Фото: скриншот с сайта instagram.com / radarusskikh Фото: скриншот с сайта instagram.com / radarusskikh

Характеристики: площадь — 413 квадратов, здание нежилое. В кровле — дыры, флигели и пристройки — завалились. В лот входит и земельный участок площадью 359 квадратов. В качестве обременения — охранные обязательства. Нюанс: дом — памятник региональный, а земля Шуваловского парка — федеральный. Использование участка и реконструкция объекта могут проводиться только под контролем комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП). — Надо дождаться регистрации сделки. До этого со мной в КГИОП никто разговаривать не будет. А когда до этого дойдёт, нужно будет новое заключение ведомства, а затем будет прописана очерёдность работ, — объясняет новая владелица.

— Деревянные дома, говорят, одни из самых дорогих в реставрации. — Это я понимаю. Но в этом случае ещё и из-за технических сложностей. Просела задняя стена, все перегородки под наклоном, нужно будет приподнимать дом техникой. — Примерно во сколько, по-вашему мнению, обойдётся реставрация? — Миллионов в десять, — уверенно ответила Рада, а я про себя сильно усомнился. — Кто этим будет технически заниматься? — Уже около десятка архитектурных бюро интересовались. У них к объекту понятная любовь. Возможно, кто-то возьмётся за создание проекта бесплатно, в качестве имиджевого шага. Но расходники всё равно я буду покупать. — Покупка — место для остановки в Петербурге? — У меня так много недвижимости... есть где жить. Тем более я вообще большую часть времени на Бали провожу. Просто пандемия началась. К тому же место там особенное, жить в таком — эгоистично. По словам гендиректора РАД Андрея Степаненко, он очень рассчитывает, что появление собственника даст зданию новую жизнь, и с реконструкции знаменитого Дома с привидениями начнется восстановление комплекса недвижимости на территории Шуваловского парка.

— С точки зрения приспособления под современное использование, безусловно, непростой объект. Историческая составляющая потребует от инвесторов значительных вложений при реализации проекта. Однако собственник учел будущую нагрузку на инвестора и выставил актив по привлекательной стоимости, — считает Степаненко. Глава КГИОП Макаров, разумеется, тоже видит непростую экономику: «Этим домом нужно очень серьезно заниматься, потребуются значительные финансовые вложения, и новый собственник должен быть к этому готов. Зато как потрясающе иметь такой исторический особняк в шикарном месте. Так что ждем от владельца заявления на выдачу задания и готовы с ним активно работать». «Ищу друзей в КГИОП», — в свою очередь написала Рада у себя на странице. Виктор Смирнов, 47news