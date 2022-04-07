«Ростех» продал комплекс усадьбы Шуваловых в Петербурге

Актив продали за 274,5 млн руб., всего на него претендовали два участника.

Продавцом выступала «дочка» «Ростеха» — «РТ-Капитал». Лот состоял из участка площадью 7,5 га и 12 зданий общей площадью 14,8 тыс. кв. м. В том числе пять памятников: «Большой дворец», «Малый дворец», «Конный двор», «Дом садовника» и «Туфовая арка».

Со второй попытки дочерняя компания госкорпорации «Ростех» продала усадебный комплекс в Шуваловском парке. Как сообщает 7 апреля пресс-служба «Российского аукционного дома», в торгах победила компания «А Девелопмент».

«Мы по-настоящему рады, что нашли инвестора, который хорошо понимает и готов взять на себя задачи охраны, реставрации и использования памятника», — приводит аукционный дом слова главы «РТ-Капитал» Семёна Якубова.



О том, что собой сегодня представляет усадьба Шуваловых, подробно рассказывала «Фонтанка». Первую попытку продать комплекс «дочка» госкорпорации предприняла в апреле прошлого года. Этому предшествовали судебные разборки с комитетом по охране памятников.



По данным базы СПАРК, в Петербурге два ООО «А Девелопмпент». Гендиректором и совладельцем одной является предприниматель Александр Завьялов, однако со ссылкой на его представителя «Деловой Петербург» сообщил, что миллиардер не принимал участия в торгах. Вторая через ООО «Группа А Девелопмент» принадлежит Елене Бучеровой. Компания зарегистрирована в октябре 2020 года.

