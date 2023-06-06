Экстрадированную из Петербурга белорусскую активистку Яну Пинчук осудили на 12 лет

Минский городской суд приговорил активистку Яну Пинчук к 12 годам лишения свободы, пишет 6 июня Telegram-канал в поддержку девушки. Её обвиняли в администрировании Telegram-каналов, которые в Белоруссии признали экстремистскими.



Как говорится в базе данных Минского городского суда, уголовное дело Яны Пинчук рассматривалось сегодня в 9:30 утра.