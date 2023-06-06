Экстрадированную из Петербурга белорусскую активистку Яну Пинчук осудили на 12 лет

Минский городской суд приговорил активистку Яну Пинчук к
Как говорится в базе данных Минского городского суда, уголовное дело Яны Пинчук рассматривалось сегодня в 9:30 утра.
На родине Пинчук обвиняли в действиях, направленных на возбуждение социальной вражды (
В ноябре 2021 года Пинчук задержали в Петербурге. Власти Белоруссии припомнили ей администрирование протестного телеграм-канала и потребовали экстрадиции. В России девушка жила около четырёх лет. В феврале МВД РФ отказало ей в предоставлении временного убежища, оспорить отказ в суде не удалось.