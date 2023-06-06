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    Экстрадированную из Петербурга белорусскую активистку Яну Пинчук осудили на 12 лет

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    Минский городской суд приговорил активистку Яну Пинчук к 12 годам лишения свободы, пишет 6 июня Telegram-канал в поддержку девушки. Её обвиняли в администрировании Telegram-каналов, которые в Белоруссии признали экстремистскими.

    Как говорится в базе данных Минского городского суда, уголовное дело Яны Пинчук рассматривалось сегодня в 9:30 утра.

    На родине Пинчук обвиняли в действиях, направленных на возбуждение социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), в публичных призывах к захвату власти (ч. 3 ст. 361 УК РБ), создании экстремистского формирования (ч. 1 и ч. 2 ст. 361–1 УК РБ), подготовке лиц к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ) и создании организации для осуществления террористической деятельности либо участии в ней (ст. 290–4 УК РБ).

    В ноябре 2021 года Пинчук задержали в Петербурге. Власти Белоруссии припомнили ей администрирование протестного телеграм-канала и потребовали экстрадиции. В России девушка жила около четырёх лет. В феврале МВД РФ отказало ей в предоставлении временного убежища, оспорить отказ в суде не удалось.

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    СудБелоруссияЯна Пинчук
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