Самый дешевый «китаец». «Фонтанка» протестировала главного конкурента «Ладе Весте»

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На днях «Фонтанка» протестировала рестайлинговую «Ладу Весту», которую «АвтоВАЗ» рекомендовал продавать за 1,2 миллиона рублей и тут же поднял на нее цену за счет допоборудования. А теперь мы нашли бюджетный седан В-класса, который готов поспорить с «Вестой» по доступности и комфорту. Встречайте: самая дешевая на рынке китайская модель — Changan Alsvin.

Цена «Китайца» начинается от 1,4 миллиона рублей — как «Веста» в «средней» комплектации.

Вектор — на сдержанность

Changan зашел на российский рынок еще в феврале 2023 года, но, как говорят дилеры, абсолютно не вкладывался в рекламу: у себя на родине бренд находится на четвертом месте по объему продаж, и посему производитель полагал, что россияне и так будут отрывать его с руками. Когда же чуда не произошло, автомобиль постарались адаптировать под местного потребителя — перевели печатные материалы и меню мультимедиа на русский язык. Но «привет» из Поднебесной пока еще остался — под капотом много чего еще поименовано иероглифами. Впрочем, производители работают и над этим. В остальном россияне видят Alsvin точно таким же, как и китайские автолюбители.

Во внешности Changan Alsvin искушенный автомобилист найдет черты и Hyundai Solaris, и отечественных «Лад» — раскосые фары, Х-образная решетка радиатора, простенький аккуратный бампер спереди и сзади, пустые боковины. А некоторые элементы интерьера, в частности, передние воздуховоды в виде турбин реактивного самолета, напомнят даже о Mercedes. Бардачок весьма скромного размера, у «Лады Весты» он гораздо вместительнее. Трехспицевый руль аскетически прост — пластиковый, с минимумом клавиш управления. Но есть и изюминка, она в усеченном по низу ободе. Раньше это было намеком на спортивность, а теперь — обычный элемент. Как у того же Volkswagen Polo.

Фото 1: Changan Alsvin



Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото 2: "Лада Веста"



Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В центре приборной панели — аналоговый спидометр, по бокам — цифровые датчики расхода топлива и прочих полезностей. У «Весты», к слову, она полностью цифровая. Центральная консоль выглядит затейливо — за счет 7-дюймового экрана бортового компьютера с мультимедиа и замысловатого блока микроклимата. У «Весты» экран 10-дюймовый, но выглядит, как будто обычный китайский планшет прикрутили на торпедо. У Changan все смотрится более органично.

Электронная начинка Alsvin лаконична — заводится ключом, ручник тросиковый, электрообогрева руля и сидений нет, за выкат передних сидений с боковым профилем и регулировку наклона спинки, а также настройку руля по высоте и вылету отвечает механика. Хотя, в целом, вектор понятен — каждый диджитал-элемент будет добавлять седану стоимости. Но даже при таком раскладе назвать Alsvin аскетичным язык не поворачивается. Тут есть чему порадоваться: в оснащении климат-контроль, на руле — клавиши круиз-контроля, электростеклоподъемники спереди и сзади, камера заднего вида, парктроник, электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида и заднего стекла, есть электропривод и у люка. Акустическая система оснащена четырьмя динамиками.

Вместимость Присущего ранним «китайцам» едкого «химозного» аромата в салоне нет. Как и положено новому, автомобиль пахнет заводским маслом и новой обшивкой — эко-кожей в комбинации с велюром под пятой точкой и трикотажем на боковинах сиденья. Визуально и на ощупь материал «китайца» схож с кожей натуральной, зато на порядок дешевле и нетребователен в уходе. Перфорации, конечно, не хватает, но мы смотрим на цену. Только что поездив на «Ладе Весте», должны констатировать — у «АвтоВАЗа», хоть и полностью дерматиновая, обивка получилась лучше.

Места пораскинуть локтями у седоков не так много — рассадка достаточно компактная спереди, где только водитель и пассажир. Еще компактнее будут чувствовать себя седоки сзади, если разместятся втроем. Но компактность — это даже неплохо, чувствуешь себя в безопасности, как в материнском чреве. Зато с ногами у задних пассажиров полная нега, что по меркам седана редкость. За безопасность отвечают две передние подушки.

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Компактный у Alsvin и багажник — на 380 литров, но совершенно без ущерба для объема поклажи там размещаются пара ключей и докатка. Петли крышки багажника у «китайца» точь-в-точь, как на Volkswagen Polo и у почти любого другого недорогого седанчика средних лет.

Откинуть вперед спинку задних кресел мы с менеджером не смогли. Отсюда два возможных исхода — либо диван не раскладывается вовсе, и уложить в багажник габаритный груз, например, лыжи, не получится. И это минус. Либо спинка опускается вся целиком, надо только найти ручку, и тогда крупногабарит влезет, и это плюс, но взять с собой в поездку третьего седока уже не выйдет. Вот на что создатели седана не поскупились, так это на всевозможные лючки для хранения мелочевки и кармашки-подстаканники. Матовый пластик твердых пород в отделке дверей и передних панелей смотрится благородно и сдержанно.

Разгон до сотни — за 12 секунд

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За короткую поездку удалось отметить мягкий газ и чуткий тормоз. Турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра на 107 «лошадей» в паре с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач по динамике неплох, но в разгон Alsvin идет как будто нехотя. Трудно поверить, но до сотни автомобиль разгоняется за 10–12 секунд. На 100 километров по трассе седан «скушает» порядка 7 литров 92 бензина, в смешанном цикле — до 8. О том, что русскому водителю старшего поколения, да и в целом, всей нашей глубинке сердцу ближе механическая коробка, в Китае пока не знают. О перспективах ее появления продавцы Changan ничего не говорят.

Угол разворота приятный — на перекрестке Alsvin без труда вползает из левого второго в правый крайний, не цепляя бордюра. Спасибо электроусилителю руля. А вот шумоизоляция по пятибалльной системе — на троечку с половиной, говорят продавцы, поэтому установка дополнительных подкрылок-локеров — не каприз, а насущная необходимость.

Что по «железу»

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В длину седан Alsvin 4 390 мм, по ширине и высоте — 1 725 мм и 1 490 мм соответственно. Колесная база 2 535 мм, дорожный просвет — 150 мм. Объем бензобака 40 литров. Спереди Alsvin оснащен подвеской McPherson со стабилизатором курсовой устойчивости. Сзади подвеска полузависимая с торсионной балкой, которая упрощает конструкцию и делает ее более бюджетной, чем «многорычажка». И спереди, и сзади — гидравлические телескопические амортизаторы. Есть отличия и в тормозной системе — сзади на 15-дюймовых колесах установлены барабанные тормоза, что опять же, дешевле.

Автомобиль полностью оцинкованный, кроме крыши, что немаловажно во влажном климате Северо-Западного региона, на крыше — катафорезный грунт. С запчастями проблем нет — все расходники есть в наличии, уверяют продавцы. Мы перепроверили — что особенно приятно, отдельные детали можно купить даже на маркетплейсах. Кузовные запчасти придется заказывать с центральных складов в Москве, доставка займет не более недели, что выгодно отличает Changan от европейских брендов, ожидающих запчасти до полугода. Выбор цвета на цену не влияет

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рекомендованная розничная цена Changan Alsvin за наличный расчет — 1,709 миллиона рублей. С «допами» в виде антикора, сетки бампера, резины, ковриков и тонировки, от которых, впрочем, можно отказаться, — 1,8 миллиона. А вот если брать в кредит, автомобиль обойдется в 1,4 миллиона рублей. В линейке производителя — четыре цвета: синий, белый, красный и серый, выбор расцветки на цену не повлияет.

Нулевое ТО включает проверку всех узлов и агрегатов, в том числе масла и масляного фильтра, обслуживание обойдется в 7 тысяч рублей. На первом ТО, через 10 тысяч км пробега или три месяца после нулевого, заменят масло, масляный и воздушные фильтры, это будет стоить в районе 11 тысяч рублей. Самое дорогое ТО — шестое, оно потребует замены масла в коробке, проверки схода-развала, замены ремня ГРМ, возможно, потребуется что-то поменять в подвеске. Такое обслуживание обойдется в 35–40 тысяч.

Гарантия производителя на «Changan Alsvin» составляет 5 лет, при правильном уходе и своевременном обслуживании ресурс машины рассчитан лет на 15, заявляет китайский производитель. Приценивалась Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»