Взять все и поменять. «Фонтанка» прокатилась на новом флагмане АвтоВАЗа Vesta SE

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





АвтоВАЗ представил в Петербурге обновленную LADA VESTA. Изначально о рестайлинге автомобиля концерн заявил в феврале 2022 года, но в планы вмешалась СВО, и серийное производство пришлось отложить на год. «Фонтанка» прокатилась на возрожденном флагмане Тольяттинского завода Vesta SE, который поступит в продажу со дня на день. Поймала «сверчка» под задней полкой и заигрывание рычага скоростей.



Заменили 650 деталей

Говорить о рестайлинге VESTA как о переделке в угоду модным тенденциям или изменении корпоративного стиля здесь неуместно. Задача у «АвтоВАЗа» была иной — реанимировать машину после того, как весной прошлого года автоконцерн «Renault» заявил о разрыве отношений с заводом. Относительно первой версии VESTA производителям пришлось заменить порядка 650 комплектующих, учить машину заново ездить с новой электроникой и тормозить, поэтому уместнее, скорее, говорить о перезапуске производства после вынужденной остановки.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ради возрождения модели концерн сделал несколько серьезных шагов. Для того, чтобы загрузить мощности, простаивающие после ухода с конвейера X-Ray, производство перенесли из Ижевска в Тольятти. Вторым шагом стал поиск новых поставщиков.



— Япония отказалась поставлять тормозные блоки, остальные тоже нас поставили перед фактом. Просто посыпалось, начиная от мелких деталей из Польши, и заканчивая немецкой электроникой Bosch. Основное железо у нас было, остальных поставщиков пришлось искать. Производство потребовало заново полного реинжиниринга, испытаний, валидаций и сертификаций, — рассказал «Фонтанке» директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Олег Груненков.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Замену пружинам из Кореи и Франции нашли на российском заводе в Ижевске, жиклеры (устройство для дозирования подачи жидкости или газа) в амортизаторах заменили на аналоги «из дружественных стран», можно предположить, что из Китая. Там же нашлась замена французским дисковым задним тормозам, а многоконусные синхронизаторы в коробке, которые пришли на смену двухконусным, оказались, как говорит Олег Груненков, еще и надежнее, чем предлагали европейцы.



Система ABS (антиблокировочная система тормозов) установлена тоже китайская, но в ближайшем будущем ее производство планируют локализовать в России. ESP (электронная система динамической стабилизации автомобиля) будет только в начале следующего года, это связано с более длительным циклом настройки.



Нашли в дружественных странах и краску, но пока с конвейера выходят лишь белые машины, серебристые и оттенка «кориандр» с уклоном в коричневый. Уже с июня появятся черные, еще два цвета внедрят до конца года, но оттенки производители пока не раскрывают.

Полностью светодиодной стала передняя и задняя светотехника LADA Vesta, лампы накаливания остались только в задних указателях поворота. LED-лампы (светодиодные) позволили увеличить вдвое ширину светового пучка.

Бамперы стали более рельефными, а новая решетка радиатора с сотовым стилем по задумке создателей призвана подчеркнуть «кроссоверность» автомобиля. Коснулась модернизация и салона, как с гордостью говорят на заводе, «получился автомобиль В-класса с салоном от С-класса».



Параметры неизменны

Технические параметры автомобиля остались прежними: LADA Vesta седан, на которой довелось покататься «Фонтанке», в длину 4 440 мм, ширина кузова 1 764, высота 1 496 мм, колесная база 2 635, клиренс 178 мм (и 203 у кроссовых автомобилей), снаряженная масса 1 220–1 335 кг.

В продаже Vesta будет доступна с 5-ступенчатой ВАЗ-овской механической коробкой передач, 8-клапанными и 16-клапанными силовыми агрегатами объемом 1,6 литра и мощностью 90 «лошадей» и 106. Двигатель объемом 1,8 л тоже будет, он появится в паре с автоматической трансмиссией в 1 квартале следующего года.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А теперь — поехали!

Дизайнеры «поиграли» с цветом и фактурой обивки и дерматиновую на ощупь темную ткань сидений скомбинировали с ворсистыми вставками светло бежевого оттенка. Такие же светлые вставки подарили обшивке дверей, а на задних появились еще и подстаканники. Для тех, кто прыгает за руль с грязными руками или возит в салоне детей, это серьезное испытание — отделка будет мараться, тут к гадалке не ходи, но, как обещают производители, материал легко поддается чистке.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Таким же дерматиноподобным материалом обтянут руль, с непривычки отвлекаешься на его шуршание под ладонями, но привыкаешь через первые десять километров. На первых порах отвлекает и отделка рычага переключения скоростей «Smooth touch» — соприкосновение ладони с чем-то прорезиненным неожиданно, но и к нему привыкаешь довольно быстро.



Гордость российского завода — кнопка «Старт-стоп» для бесключевого запуска и мультимедийная система LADA EnjoY Pro Vision на базе 10-дюймового планшета, который закреплен в гнезде под магнитолу. Но вот незадача — планшет настолько велик, что выглядит на панели инородным телом. Как и в большинстве современных машин на российском рынке (включая китайские), система интегрирована с сервисами Яндекс, в том числе и с навигатором, сюда же выводится индикация датчика парктроника. Из странного: после движения задним ходом индикация камеры заднего вида пропадет, только если поддать газу. Если же остаться на нейтрали, то лицезреть, что там у вас притаилось под бампером, придется до 10 секунд.



Панель приборов тоже электронная, но есть хорошая новость для приверженцев old school — если не нравится цифровой стиль изображения с дублированием картинки навигатора почти на весь экран, можно настроить классический вид — с электронным спидометром и тахометром, однако дублер навигации все равно останется в центре.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот с отделкой вышла вкусовщина: обилие блестящих деталей и пластиковый молдинг в ромбик цвета слоновой кости, по мнению дизайнеров АвтоВАЗа, — узнаваемый стиль модели, а кто-то сочтет такую какофонию марийским сарафаном.

Отдельная благодарность дизайнерам — за огромный лючок для перчаток, который может легко проглотить не только перчатки и всякую мелочевку, но и папку для бумаг формата А4, небольшую дамскую сумочку, и, возможно, целого йоркширского терьера.

Сиденья переднего ряда — вне всяких похвал: водитель будет однозначно рад поясничному подпору и регулировке по высоте и выкату. Специальный наполнитель в тандеме с подвеской идеально справляются с проездом выбоин, ям и рельсов — автомобиль перекатывается через препятствия с такой же нежностью, с какой старший брат целует новорожденную сестру. Тем же, кто разместился сзади, с длинноногим водителем будет максимально неуютно — места для ног задних пассажиров просто впритык. Зато багажник вместительный — 480 литров, а если уронить вперед спинки задних кресел, впихнуть невпихуемого можно гораздо больше.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из неприятных моментов — угол наклона подголовника: если сесть прямо, то он заставляет голову пригибаться к груди, и в поиске комфортного положения придется поерзать и поиграть с его высотой.



Руль с 18-ю кнопками управляет всем, чем только можно, от громкости звука мультимедиа до его же собственного обогрева, но всецело разобраться с назначением еще как минимум шести клавиш интуитивно, без инструкции, вряд ли выйдет. Я, к примеру, на ходу не нашла, как выключить радио, пришлось жамкнуть кнопку mute. Но не многокнопочность главная его фишка, а электроусилитель, который позволяет вертеть баранку буквально одним пальцем (чего делать, конечно же, не стоит в целях безопасности) и идеально вписываться в полосу при развороте на перекрестке.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впечатление от мягкой педали газа и четкого тормоза подпортило сцепление. Причем пикантная деталь заметна только при движении задним ходом, когда педалью приходится работать дробно — в первых двух третях рычаг работает как по маслу, а в последней, приближаясь к полу, словно натыкается на сало со шкварками.

Задал задачку и рычаг переключения скоростей — если при включенной передаче слегка поддать газку, то он играет по высоте с люфтом в пару-тройку миллиметров. Причем и этот финт обнаружился случайно — в пробке, когда лишний раз руку с рычага не уберешь. Еще один интересный момент подарили поворотники — маневр уже завершен, рычаг вернулся в исходное положение, а звуковое сопровождение отстает от него еще на 3 секунды.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, как потом объяснили эксперты и Николай Фофанов, директор проекта Vesta, на притирку частей и слаженную работу механизмов нормально, если уйдет до 30 тысяч километров. И даже тот зловредный «сверчок», который вдруг заскрипел под задней полочкой на скорости 80 километров в час, будет идентифицирован, найден и вразумлен.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

