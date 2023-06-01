В продаже еще нет, но уже подорожали. АвтоВАЗ поднял цены на новые Vesta

Еще не успели новые LADA Vesta поступить в продажу, как АвтоВАЗ уже поднял на них цену за счет дополнительных «обвесов».
Рекомендуемая розничная цена автомобилей LADA Vesta Новое Поколение, согласно письму, направленному руководителям дилерских центров, теперь включает набор автомобилиста и набор аксессуаров. Относительно цен, объявленных на презентации модели 26 мая, с допкомплектами Vesta универсал cross и Vesta cross стали дороже на 27 тысяч рублей, Vesta универсал и Vesta седан, вне зависимости от комплектации comfort, life, enjoy или techno, подорожали на 31 тысячу. Так что Vesta по рекомендуемой цене в 1,208 миллиона в продаже можно будет не искать — ее стоимость теперь стартует от 1,239 миллиона рублей.
Причем это — стоимость с учётом того, что много чего ещё не хватает даже в максимальной комплектации. Когда добавят недостающие опции, то ценник взлетит еще.
К слову, из аксессуаров в каталоге LADA для Vesta доступны к покупке лишь комплект накладок на пороги с именем модели за 3,6 тысячи рублей, защита картера за 4,5 тысячи и багажник-дуги за 14,6. Самый дорогой набор автомобилиста на маркетплейсе обойдется в 2,5 тысячи рублей и включает в себя знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, светоотражающий жилет, буксировочный трос, прорезиненные перчатки, размораживатель замков, набор щеток и проводов для «прикуривания».