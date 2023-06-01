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    В продаже еще нет, но уже подорожали. АвтоВАЗ поднял цены на новые Vesta

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    9 комментариев

    Еще не успели новые LADA Vesta поступить в продажу, как АвтоВАЗ уже поднял на них цену за счет дополнительных «обвесов».

    Рекомендуемая розничная цена автомобилей LADA Vesta Новое Поколение, согласно письму, направленному руководителям дилерских центров, теперь включает набор автомобилиста и набор аксессуаров. Относительно цен, объявленных на презентации модели 26 мая, с допкомплектами Vesta универсал cross и Vesta cross стали дороже на 27 тысяч рублей, Vesta универсал и Vesta седан, вне зависимости от комплектации comfort, life, enjoy или techno, подорожали на 31 тысячу. Так что Vesta по рекомендуемой цене в 1,208 миллиона в продаже можно будет не искать — ее стоимость теперь стартует от 1,239 миллиона рублей.

    Причем это — стоимость с учётом того, что много чего ещё не хватает даже в максимальной комплектации. Когда добавят недостающие опции, то ценник взлетит еще.

    К слову, из аксессуаров в каталоге LADA для Vesta доступны к покупке лишь комплект накладок на пороги с именем модели за 3,6 тысячи рублей, защита картера за 4,5 тысячи и багажник-дуги за 14,6. Самый дорогой набор автомобилиста на маркетплейсе обойдется в 2,5 тысячи рублей и включает в себя знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, светоотражающий жилет, буксировочный трос, прорезиненные перчатки, размораживатель замков, набор щеток и проводов для «прикуривания».

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    Комментарии 9

    razmer01 Июн 2023 в 13:47
    А самое обидное,что раньше,лет 15-20 назад,все наше было на АвтоВАЗе,может быть убогое,но наше и не знаю новая 5 или 7 стоила тысяч 170,а сейчас всё китайское (причем там ,в Китае,тоже самое в 2 раза дешевле)
    +0−0
    Slava_Rossii201 Июн 2023 в 13:25
    Кому нужно это ломучее гнильё за космический ценник?
    Тазики если и покупали, то только из-за их дешевизны.
    +3−0
    Гость01 Июн 2023 в 13:21
    Товар должен стоить ровно столько, сколько за него готов платить покупатель!
    Учите азы экономики, соросята )
    +0−0
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