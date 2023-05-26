АВТОВАЗ раскрыл полный прайс-лист на обновленную LADA Vesta-2023

Стали известны цены на рестайлинговую модель LADA Vesta, выпуск которой концерн возобновил в марте 2023 года. Цены на новинку лежат в диапазоне 1,2–1,7 миллиона рублей.



С начала продаж автомобиль будет доступен в двух модификациях двигателя объемом 1,6 литра — на 90 «лошадей» и 106.



Цены на стандартную комплектацию Comfort в кузове седан стартуют с 1,239 миллиона с двигателем в 90 л.с. и 1,338, в кузове универсал рекомендована цена 1,329 миллиона рублей, в кузове SW Cross производители оценили автомобиль в 1,511 миллиона. Комплектация включает АБС, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники всех дверей, кнопку запуска двигателя.

