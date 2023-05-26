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    АВТОВАЗ раскрыл полный прайс-лист на обновленную LADA Vesta-2023

    2031
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    Стали известны цены на рестайлинговую модель LADA Vesta, выпуск которой концерн возобновил в марте 2023 года. Цены на новинку лежат в диапазоне 1,2–1,7 миллиона рублей.

    С начала продаж автомобиль будет доступен в двух модификациях двигателя объемом 1,6 литра — на 90 «лошадей» и 106.

    Цены на стандартную комплектацию Comfort в кузове седан стартуют с 1,239 миллиона с двигателем в 90 л.с. и 1,338, в кузове универсал рекомендована цена 1,329 миллиона рублей, в кузове SW Cross производители оценили автомобиль в 1,511 миллиона. Комплектация включает АБС, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники всех дверей, кнопку запуска двигателя.

    К автомобилю в комплектации Life сверх того, что есть в «комфорте», добавятся центральный подлокотник, регулировка высоты и поясничного подпора кресла водителя, медиакомплекс MMC Enjoy с 7-дюймовым дисплеем и мультифункциональный руль. Рекомендованная цена продажи в кузове седан — 1,4 миллиона рублей, в кузове Cross седан — 1,542 миллиона.

    Автомобиль в модификации Enjoy дооснащен задними датчиками парковки, обогревом руля, камерой заднего вида и подогревом лобового стекла. В кузове седан цена на автомобиль будет 1,447 миллиона, в кузове Cross седан — 1,592 миллиона.

    В Techno добавятся 10-дюймовый экран увеличенной размерности, цифровой щиток приборов, боковые подушки безопасности и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В кузове седан рекомендована цена 1,569 миллиона рублей, в кузове Cross седан — 1,689 миллиона.

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    АВТОВАЗLada Vesta
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