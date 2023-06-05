В Петербурге посчитали вшивых — счет на тысячи

Петербургский Роспотребнадзор опубликовал статистику по педикулезу, или вшивости. Как сообщили в ведомстве, в городе зафиксированы тысячи случаев и это «не участь лиц без определенного места жительства», а зона риска для каждого.



В отчете ведомства от 5 июня отмечается, в 2022 году в Петербурге было зарегистрировано 2727 случаев педикулеза, в том числе у 917 детей. А за январь — апрель 2023 года в городе на Неве зарегистрировано еще 762 случая, в том числе 391 у ребенка.

Чтобы не пополнить эту статистику, в ведомстве рекомендуют избегать контакта с зараженными и соблюдать правила личной гигиены: ежедневно расчесывать и своевременно стричь волосы, по возможности ежедневно мыться, менять нательное и постельное белье и проводить регулярную уборку.