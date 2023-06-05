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    В Петербурге посчитали вшивых — счет на тысячи

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    9 комментариев

    Петербургский Роспотребнадзор опубликовал статистику по педикулезу, или вшивости. Как сообщили в ведомстве, в городе зафиксированы тысячи случаев и это «не участь лиц без определенного места жительства», а зона риска для каждого.

    В отчете ведомства от 5 июня отмечается, в 2022 году в Петербурге было зарегистрировано 2727 случаев педикулеза, в том числе у 917 детей. А за январь — апрель 2023 года в городе на Неве зарегистрировано еще 762 случая, в том числе 391 у ребенка.

    Чтобы не пополнить эту статистику, в ведомстве рекомендуют избегать контакта с зараженными и соблюдать правила личной гигиены: ежедневно расчесывать и своевременно стричь волосы, по возможности ежедневно мыться, менять нательное и постельное белье и проводить регулярную уборку.

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    Slava_Rossii205 Июн 2023 в 22:46
    А что делает Минздрав, чтобы это искоренить?
    +4−0
    Гость05 Июн 2023 в 22:33
    На фоне профзаболеваний ценных иностранных специалистов: кори и холеры, ихние вши просто пустяк. Детей жалко, надо бы, как у норгов или шведов, отбирать и делать из них людей.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 22:30
    Роспотребнадзор кроме подсчётов (да и то - с ошибками) ещё что-нибудь полезного делать умеет?
    +2−0
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