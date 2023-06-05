Продажи легковых автомобилей в России оттолкнулись от «дна» и выросли в 2,6 раза

В мае 2023 года в России продали 72,2 тысячи новых легковых автомобилей. Больше половины из них составляют три марки: отечественная LADA и китайские Chery и Haval.



Майские продажи новых легковых в 2023 году на 5% меньше апрельских, но в 2,6 раза больше прошлогодних, отмечают 5 июня эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК». Кратный рост во многом объясняется низкой базой: в мае 2022-го российский авторынок достиг своего «дна», реализовать тогда удалось лишь 27,5 тысячи машин.

Среди марок по-прежнему лидирует российская «Лада», на нее пришлось чуть более 30% майских продаж — 22 тысячи машин. Следом идут китайские Chery и Haval, реализовавшие по 7,4 тысячи автомобилей, а также Geely с результатом в 6,7 тысячи проданных авто. Первые две в итоге отхватили по 10% рынка. За ними в рейтинге обосновалась корейская KIA, продажи которой упали на 13,6% — до 3,1 тысячи машин. В то же время LADA и «китайцы» демонстрируют многократный рост — от 3,3 раза до 7,4 раза.