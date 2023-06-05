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    Продажи легковых автомобилей в России оттолкнулись от «дна» и выросли в 2,6 раза

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    В мае 2023 года в России продали 72,2 тысячи новых легковых автомобилей. Больше половины из них составляют три марки: отечественная LADA и китайские Chery и Haval.

    Майские продажи новых легковых в 2023 году на 5% меньше апрельских, но в 2,6 раза больше прошлогодних, отмечают 5 июня эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК». Кратный рост во многом объясняется низкой базой: в мае 2022-го российский авторынок достиг своего «дна», реализовать тогда удалось лишь 27,5 тысячи машин.

    Среди марок по-прежнему лидирует российская «Лада», на нее пришлось чуть более 30% майских продаж — 22 тысячи машин. Следом идут китайские Chery и Haval, реализовавшие по 7,4 тысячи автомобилей, а также Geely с результатом в 6,7 тысячи проданных авто. Первые две в итоге отхватили по 10% рынка. За ними в рейтинге обосновалась корейская KIA, продажи которой упали на 13,6% — до 3,1 тысячи машин. В то же время LADA и «китайцы» демонстрируют многократный рост — от 3,3 раза до 7,4 раза.

    В рейтинге моделей первое место удерживает бестселлер «АвтоВАЗа» LADA Granta. В мае продажи семейства составили 15,8 тысячи машин. На второе место поднялся Haval Jolion с результатом в 3,9 тысячи автомобилей, оттеснив на третье Geely Coolray, продажи которого составили 3,5 тысячи машин. Закрывают пятерку лидеров LADA Niva Travel и Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом в 3,2 и 3,1 тысячи реализованных автомобилей соответственно.

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