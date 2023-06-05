В Ульяновской области после употребления сидра скончались уже 16 человек

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области продолжает расти. Как сообщает 5 июня в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Русских, по последним данным, скончались 16 человек.
Он также добавил, что 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МЧС.
По предварительной информации, среди пострадавших есть одна несовершеннолетняя девушка.
Также стало известно, что в Новокуйбышевске Самарской области после употребления сидра умерли две женщины. В Удмуртии юноша и девушка находятся в критическом состоянии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, как уточняет РИА Новости, после массового отравления поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране.