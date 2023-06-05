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    В Ульяновской области после употребления сидра скончались уже 16 человек

    29 комментариев

    Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области продолжает расти. Как сообщает 5 июня в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Русских, по последним данным, скончались 16 человек.

    Он также добавил, что 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МЧС.

    По предварительной информации, среди пострадавших есть одна несовершеннолетняя девушка.

    Также стало известно, что в Новокуйбышевске Самарской области после употребления сидра умерли две женщины. В Удмуртии юноша и девушка находятся в критическом состоянии.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова, как уточняет РИА Новости, после массового отравления поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране.

    Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). По версии следствия, отравившиеся выпили сидр. Этот напиток в местный магазин поставляется с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области. В сообщениях силовиков о жертвах сидра в Ульяновской области тоже говорится о самарском предприятии. На предприятии проводятся следственные действия.

    По данным СК РФ, индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан. Опасный алкоголь изымается из магазинов. Известно, что он поставлялся в разные регионы России и в Казахстан.


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    Комментарии 29

    Гость05 Июн 2023 в 17:38
    Всё на свете надоело,
    Жуть и ужас тут и там?
    Есть решение проблемы:
    Мистер Сидр поможет вам!
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 17:32
    Может это диверсия с целью запугивания населения?
    +0−0
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