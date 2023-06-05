В Ульяновской области после употребления сидра скончались уже 16 человек

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области продолжает расти. Как сообщает 5 июня в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Русских, по последним данным, скончались 16 человек.



Он также добавил, что 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МЧС.



По предварительной информации, среди пострадавших есть одна несовершеннолетняя девушка.

