    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    4 м/с, с-з

    762мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.88eur87.1

    Над Белгородом сработала система ПВО. Осколки попали в скорую и легковушку

    8 комментариев

    Система ПВО в Белгороде сбила воздушную цель на подлете к городу. Об этом 5 июня в своем telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками повреждены 2 автомобиля: скорой помощи и легковой. Информация по повреждениям уточняется», — заявил глава Белгородской области.

    Ранее Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Из-за обстрелов 3 219 школьников смогут поступить в университет без сдачи ЕГЭ — по устному собеседованию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Dmitry Antonov05 Июн 2023 в 17:16
    Надеюсь, что жители Белгорода и области не теряют оптимизма и продолжают поддерживать Путина и СВО.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 16:38
    8 лет дамбили Белгород.
    +2−0
    Потёртый русский05 Июн 2023 в 16:12
    «Из-за обстрелов 3 219 школьников смогут поступить в университет без сдачи ЕГЭ»
    Хоть что-то положительное
    +5−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close