Над Белгородом сработала система ПВО. Осколки попали в скорую и легковушку

Система ПВО в Белгороде сбила воздушную цель на подлете к городу. Об этом 5 июня в своем telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



«По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками повреждены 2 автомобиля: скорой помощи и легковой. Информация по повреждениям уточняется», — заявил глава Белгородской области.



Ранее Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Из-за обстрелов 3 219 школьников смогут поступить в университет без сдачи ЕГЭ — по устному собеседованию.

