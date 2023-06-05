Выпускники белгородских школ смогут поступать в вузы без ЕГЭ

Высшие учебные заведения проведут вступительные экзамены в виде собеседования с выпускниками приграничных районов Белгородской области. Такое поручение российским вузам еще 2 июня дал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Министерство рекомендовало вузам до 7 июня изменить правила приема и отчитаться об этом до 8 июня, приложив соответствующий документ.



В ходе оперативного совещания правительства Белгородской области представители Минобрнауки доложили, что сдать в формате устного собеседования или вступительного испытания смогут выпускники 284 школ приграничных районов области — это 3 219 школьников. Экзамен может проходить в очном и дистанционном форматах. Остальные 2 031 одиннадцатиклассник будут поступать по результатам ЕГЭ.