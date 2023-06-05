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    Выпускники белгородских школ смогут поступать в вузы без ЕГЭ

    15 комментариев

    Высшие учебные заведения проведут вступительные экзамены в виде собеседования с выпускниками приграничных районов Белгородской области. Такое поручение российским вузам еще 2 июня дал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Министерство рекомендовало вузам до 7 июня изменить правила приема и отчитаться об этом до 8 июня, приложив соответствующий документ.

    В ходе оперативного совещания правительства Белгородской области представители Минобрнауки доложили, что сдать в формате устного собеседования или вступительного испытания смогут выпускники 284 школ приграничных районов области — это 3 219 школьников. Экзамен может проходить в очном и дистанционном форматах. Остальные 2 031 одиннадцатиклассник будут поступать по результатам ЕГЭ.

    1 июня из-за обстрелов Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что школьники приграничных районов не будут сдавать ЕГЭ по математике. Решение было принято после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее власти отменили выпускные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников.

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    Комментарии 15

    Владислав Терехин05 Июн 2023 в 15:14
    А они без конкурса поступать будут. Их в бооьшинстве отчислят после 1 семестра и в армию отправят.
    +0−0
    26109908105 Июн 2023 в 14:39
    А не проще бы было им выдать сертификаты о сдаче ЕГЭ, исходя из среднего балла за несколько лет? Считать по верхней границе нормы. 4-ки у выпускника - поставить 75-80 баллов, 5-ки - 90 и т.п.
    Иначе как они будут участвовать в конкурсе в вуз - очередными льготниками станут?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 14:38
    чет рановато. список может быть не полным. не?
    +2−0
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