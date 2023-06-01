После обсуждения с Путиным решено: шебекинские школьники сдавать экзамены не будут

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 июня отчитался о ситуации с экзаменами. Сегодня и завтра в России проходит ЕГЭ по математике.



Гладков, по его словам, доложил президенту Путину о положении дел на границе. Принято решение, что в Шебекинском городском округе школьники не будут сдавать экзамены.



«Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — отмечает Гладков.



31 мая губернатор области рассказал, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Детей оттуда вывозят в другие регионы. С ночи 1 июня в регионе получили ранения почти 20 человек. Противника на территории Белгородской области не было и нет, подчеркнул Гладков.

