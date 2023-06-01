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    После обсуждения с Путиным решено: шебекинские школьники сдавать экзамены не будут

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    33 комментария

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 июня отчитался о ситуации с экзаменами. Сегодня и завтра в России проходит ЕГЭ по математике.

    Гладков, по его словам, доложил президенту Путину о положении дел на границе. Принято решение, что в Шебекинском городском округе школьники не будут сдавать экзамены.

    «Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — отмечает Гладков.

    31 мая губернатор области рассказал, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Детей оттуда вывозят в другие регионы. С ночи 1 июня в регионе получили ранения почти 20 человек. Противника на территории Белгородской области не было и нет, подчеркнул Гладков.

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    ОбстрелБелгородская областьОбстрел Белгородской областиЕГЭЭкзамены в школах
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    Комментарии 33

    26109908101 Июн 2023 в 11:24
    Откуда столько злобы в комментариях? Это отечественные дятлы или зарубежные холуи?
    +0−0
    28021900101 Июн 2023 в 11:13
    Правильно! Ибо ещё не понятно по какой программе и какой именно страны, нужно будет сдавать экзамены. Слава БНР!
    +2−1
    chip101 Июн 2023 в 11:10
    Видимо в этом Шебекено расположен какой то объект, связанный с СВО, может быть вывести все это хозяйство подальше за переделы населенного пункта?
    +0−1
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