«ЧВК "Вагнер", слышала?» В Петербурге на видео попал мужчина, который ограбил цветочный, а до этого пошумел в кафе

Рецидивист покуролесил в Петроградском районе: приставал к посетителям кафе, избил администратора, а потом ограбил цветочный. Последний эпизод попал на видео.

Первый сигнал о приключениях крепкого бритоголового мужчины поступил в полицию накануне около десяти вечера из кафе на Кронверкском проспекте, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июня. Когда наряд прибыл на место, то нашел в заведении побитого 30-летнего администратора. Он сообщил, что клиент сначала приставал к посетителям, а потом напал на него. Пострадавшего в больницу увезла скорая. После оказания помощи (у администратора нашли травмы головы) его отпустили домой.



А уже после одиннадцати вечера в 112 поступил звонок из цветочного магазина на проспекте Добролюбова. Продавец сообщала о том, что клиент забрал из кассы 100 тысяч рублей.

«Фонтанка.ру»

Его визит попал на видео. Мужчина попросил семь красных роз, но судя по всему, остался недоволен названным ценником. Он зашел за прилавок, спросил девушку, хочет ли она проблем, потом — знает ли она ЧВК Вагнера. Затем поинтересовался, местная ли она. А потом заставил её открыть кассы — только посмотреть. «Просмотр» оставил магазин без выручки в 100 тысяч.



Подозреваемого задержали около часа ночи на Итальянской улице. Им оказался 33-летний житель Фрунзенского района. Часть денег он уже успел потратить.

