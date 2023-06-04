«ЗСД Фонтанка Фест — 2023»: посмотрите на самые яркие моменты велопраздника (фото)

Три заезда, 15 километров трассы, больше 12 тысяч участников и 23 корпоративных команды — всё это пятый «ЗСД Фонтанка Фест»! Праздник любителей двухколесного транспорта завершился вчера, но мы и, надеемся, вы еще долго будем вспоминать его. А помогут нам в этом кадры из фестивального городка и с трассы, которые запечатлели фотографы «Фонтанки».
«ЗСД Фонтанка Фест» организован онлайн-порталом «Фонтанка.ру» и компанией «Магистраль Северной Столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.