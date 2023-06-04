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    ЗСДфест

    «ЗСД Фонтанка Фест — 2023»: посмотрите на самые яркие моменты велопраздника (фото)

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    26 комментариев

    Три заезда, 15 километров трассы, больше 12 тысяч участников и 23 корпоративных команды — всё это пятый «ЗСД Фонтанка Фест»! Праздник любителей двухколесного транспорта завершился вчера, но мы и, надеемся, вы еще долго будем вспоминать его. А помогут нам в этом кадры из фестивального городка и с трассы, которые запечатлели фотографы «Фонтанки».

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    «ЗСД Фонтанка Фест» организован онлайн-порталом «Фонтанка.ру» и компанией «Магистраль Северной Столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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    Комментарии 26

    Гость04 Июн 2023 в 13:23
    очень много людей без шлемов. Сломанная рука или нога заживут, со сломанной головой все может быть гораздо печальней. Как велосипедист со стажем наблюдал несколько раз падения или аварийные ситуации на очень маленькой скорости - буквально скорость пешехода, которые заканчивались тяжелыми травмами головы для наездников без шлемов. Шлем это первое, что надо купить после покупки велосипеда, не стейняйтесь пользоваться им, ваша голова дороже испорченной прически.
    +1−1
    medvezhonok04 Июн 2023 в 12:38
    ЗСД ФЕСТ - это возможность показать, на сколько город не предназначен для велосипедистов и приходится отжимать у автомобилистов кусок платной дороги, чтобы дать возможность вволю накататься по хорошей дороге и пофотографироваться под вантовым мостом. Ноющие про неудобства пускай идут лесом - все участники за это заплатили. Я сам и автомбилист и велосипедист и проблемы вторых в нашем городе знаю и понимаю.
    +3−1
    Гость04 Июн 2023 в 12:25
    Белгородцам только это видео не показывайте..
    +2−1
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