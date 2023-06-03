ЗСД Фонтанка Фест — 2023 завершился. Трасса открыта для проезда автомобилей

Все хорошее когда-нибудь, к сожалению, заканчивается. Завершился и наш пятый ЗСД Фонтанка Фест — трасса открыта и еще целый год по ней снова не сможет ездить никто кроме автомобилистов.

Мероприятие прошло без инцидентов. Всего в событии приняло участие около 12 тысяч велосипедистов. Впервые было организовано три заезда: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД» — у каждого своя идея, свое настроение. И даже дождь не помешал любителям велодвижения получить удовольствие от поездки по центральному участку ЗСД — ведь такое возможно только один раз в году!

В ближайшее время мы соберем лучшие кадры, которые сделали наши фотографы, и покажем их на «Фонтанке», чтобы еще раз вспомнить, как прошел пятый ЗСД Фонтанка Фест.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

