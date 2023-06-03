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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест — 2023 завершился. Трасса открыта для проезда автомобилей

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    3 комментария
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Все хорошее когда-нибудь, к сожалению, заканчивается. Завершился и наш пятый ЗСД Фонтанка Фест — трасса открыта и еще целый год по ней снова не сможет ездить никто кроме автомобилистов.

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    Мероприятие прошло без инцидентов. Всего в событии приняло участие около 12 тысяч велосипедистов. Впервые было организовано три заезда: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД» — у каждого своя идея, свое настроение. И даже дождь не помешал любителям велодвижения получить удовольствие от поездки по центральному участку ЗСД — ведь такое возможно только один раз в году!

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    В ближайшее время мы соберем лучшие кадры, которые сделали наши фотографы, и покажем их на «Фонтанке», чтобы еще раз вспомнить, как прошел пятый ЗСД Фонтанка Фест.

    Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    26378423104 Июн 2023 в 00:01
    Может быть, в связи с серьёзными военными действиями, которые происходят на территории страны, а также гибелью и увечьем многих наших соотечественников, большим количеством беженцев и пострадавших, остальным следовало бы несколько умерить потребность в развлечениях?
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!03 Июн 2023 в 23:58
    чего ради неудобства создавали людям так и не понял.
    +1−0
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