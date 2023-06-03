Участники третьего заезда ЗСД Фонтанка Фест осветят закатную трассу тысячами огней

В 20:00 стартовал третий, заключительный заезд «Засвети ЗСД». Тысячи участников с нетерпением ожидали выхода на трассу — хотя в Петербурге уже почти белые ночи, красивого заката никто не отменял. Тем более что дождь вроде бы закончился — и вечерней прогулке длиной в 15 км ничего не должно помешать.

Фото: Валентин Егоршиин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршиин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршиин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршиин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршиин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршиин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кстати, вечерний заезд оказался самым популярным среди велолюбителей — слоты на него закончились первыми, еще в апреле. Здесь участвует и больше всего корпоративных команд. Специально для третьего заезда в стартовые пакеты участников положили светящиеся ниппели для велосипедов: с ними и без того красивая трасса ЗСД будет по-настоящему светиться.

Перед началом третьего заезда участники, пришедшие на ЗСД Фонтанка Фест не только в спортивной форме, но и в оригинальных костюмах, получили призы и подарки от спонсоров и партнеров мероприятия. Команда «Божьих коровок» выиграла годовой запас средств от компании SEPTIVIT, а купцам, пиратам, Единорогу с Динозавром, девушке-Индейцу, Звездочету, Деду Морозу со Снегурочкой и Красной Шапочке достались коробки впечатлений от компании «Эмпрана».

По традиции после финиша вечернего заезда ЗСД Фонтанка Фест группа веломаршалов, наших волонтеров, помогает желающим найти безопасную дорогу домой. Опытные велосипедисты приглашают присоединиться к группам, чтобы вместе пройти по городу сложными маршрутами. Две такие группы пойдут на север города: в район парка Сосновка и в сторону Лахты. Одна группа отправится на юг Петербурга, еще одна — на юго-запад. Наконец, будет группа, которая поведет велосипедистов на правый берег Невы. Вы найдете их по ярким оранжевым жилетам на съезде с дистанции.

