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    ЗСДфест

    Участники третьего заезда ЗСД Фонтанка Фест осветят закатную трассу тысячами огней

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    В 20:00 стартовал третий, заключительный заезд «Засвети ЗСД». Тысячи участников с нетерпением ожидали выхода на трассу — хотя в Петербурге уже почти белые ночи, красивого заката никто не отменял. Тем более что дождь вроде бы закончился — и вечерней прогулке длиной в 15 км ничего не должно помешать.

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    Кстати, вечерний заезд оказался самым популярным среди велолюбителей — слоты на него закончились первыми, еще в апреле. Здесь участвует и больше всего корпоративных команд. Специально для третьего заезда в стартовые пакеты участников положили светящиеся ниппели для велосипедов: с ними и без того красивая трасса ЗСД будет по-настоящему светиться.

    Перед началом третьего заезда участники, пришедшие на ЗСД Фонтанка Фест не только в спортивной форме, но и в оригинальных костюмах, получили призы и подарки от спонсоров и партнеров мероприятия. Команда «Божьих коровок» выиграла годовой запас средств от компании SEPTIVIT, а купцам, пиратам, Единорогу с Динозавром, девушке-Индейцу, Звездочету, Деду Морозу со Снегурочкой и Красной Шапочке достались коробки впечатлений от компании «Эмпрана».

    По традиции после финиша вечернего заезда ЗСД Фонтанка Фест группа веломаршалов, наших волонтеров, помогает желающим найти безопасную дорогу домой. Опытные велосипедисты приглашают присоединиться к группам, чтобы вместе пройти по городу сложными маршрутами. Две такие группы пойдут на север города: в район парка Сосновка и в сторону Лахты. Одна группа отправится на юг Петербурга, еще одна — на юго-запад. Наконец, будет группа, которая поведет велосипедистов на правый берег Невы. Вы найдете их по ярким оранжевым жилетам на съезде с дистанции.

    Организаторы фестиваля — городской портал «Фонтанка.ру» и холдинг «Магистраль Северной столицы». Мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В 2022 году Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест занял 2-е место в номинации «Лучшее спортивное событие» на Х Национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма.

    Партнеры ЗСД Фонтанка Фест:
    Компания «Газпром нефть» — титульный партнер
    Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» — партнер фестивального городка
    Setl Group — официальный командный партнер
    Объединение строителей Санкт-Петербурга — партнер маршрута
    «Европа плюс» — генеральный радиопартнер

    Партнеры: Группа «Аквилон», компания SEPTIVIT, сеть велоцентров «ВелоДрайв», агрегатор такси «Ситимобил».

    Командные партнеры: сеть АЗС «Татнефть», Группа ЦДС, группа компаний «А101», компания «Газпром межрегионгаз инжиниринг», Северо-Западная ТЭЦ, АО «Силовые машины».

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