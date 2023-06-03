Индеец, царь, жираф и Дед Мороз со Снегурочкой: кого еще мы встретили сегодня на ЗСД Фонтанка Фест

Велосипедисты — люди свободные, творческие и с фантазией. Поэтому желающих принять участие в конкурсе «Будь в образе» оказалось немало. Посмотрите, кто только не выехал на трассу сегодня: это и мимы, и белочки, и жирафы, и царь. В общем, смотрите сами.
Победителей конкурса «Будь в образе» объявляют сегодня перед каждым заездом, и, конечно, они получают подарки от партнеров ЗСД Фонтанка Фест: компании «Газпром нефть», Группы «Аквилон», «ВКонтакте», принтерии «Ямайка», сети загородных смарт-коттеджей «ЁLKI», а также коробки впечатлений от компании «Эмпрана».