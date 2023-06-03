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    ЗСДфест

    Индеец, царь, жираф и Дед Мороз со Снегурочкой: кого еще мы встретили сегодня на ЗСД Фонтанка Фест

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    2 комментария

    Велосипедисты — люди свободные, творческие и с фантазией. Поэтому желающих принять участие в конкурсе «Будь в образе» оказалось немало. Посмотрите, кто только не выехал на трассу сегодня: это и мимы, и белочки, и жирафы, и царь. В общем, смотрите сами.

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    Победителей конкурса «Будь в образе» объявляют сегодня перед каждым заездом, и, конечно, они получают подарки от партнеров ЗСД Фонтанка Фест: компании «Газпром нефть», Группы «Аквилон», «ВКонтакте», принтерии «Ямайка», сети загородных смарт-коттеджей «ЁLKI», а также коробки впечатлений от компании «Эмпрана».

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    Комментарии 2

    Гость03 Июн 2023 в 20:56
    Вечер добрый!
    Надеюсь дождусь ответа, почему на сцене обьявили один подарок, а по факту вручили другой. Нет, в спешке и на эмоциях девушка сказала конечно, что ведущий перепутал, но как бы сказать…. «получается очень сильно перепутал». Осадок конечно большой остался о таком конфузе с Вашей стороны.
    Речь про образ Марти и Дока.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 20:38
    Индейцы это Америка, казино и легальная продажа запрещенных веществ. Не дискредитация ли?
    +0−1
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