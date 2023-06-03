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    ЗСДфест

    Второй пошел! Участники заезда «Наш оранжевый» выехали на трассу ЗСД Фонтанка Фест

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    Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру»
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    Оранжевое настроение охватило всех перед стартом второго заезда ЗСД Фонтанка Фест. Ведь он так и называется «Наш оранжевый» — по фирменному цвету онлайн-портала «Фонтанка.ру», одного из организаторов фестиваля. И даже дождик не смог этому помешать.

    И конечно, неслучайно именно в этом заезде участвует корпоративная команда «Фонтанки» — более 40 человек, которые ежедневно ищут для вас самые свежие новости, рассказывают о самых важных городских событиях и оперативно постят все это в соцсетях. Сегодня они — на трассе, вместе с остальными участниками ЗСД Фонтанка Фест — не все, конечно, ведь работа сайта не прекращается ни на минуту.

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    Вообще, мы уже поняли, что ЗСД Фонтанка Фест — самый лучший вариант тимбилдинга. Не зря к нам присоединились во всех трех заездах 23 корпоративные команды. Самая многочисленная велокоманда у «Газпром нефти» — титульного партнера фестиваля. В этом году она собрала 450 человек, причем помимо сотрудников компании к ней присоединятся сотни горожан. Еще один постоянный участник — команда холдинга Setl Group, которая в этом году является официальным командным партнером фестиваля. Компания участвует в фестивале с самого первого года, и это пятый, юбилейный заезд команды, которая в этом году состоит из 200 человек. Также на старте команда «О'КЕЙ» — именно с площадки гипермаркета каждый год стартует фестиваль. «Европа Плюс» — генеральный радиопартнер фестиваля — не только обеспечивает гостей хорошей музыкой, но и выставила команду из 80 человек. Постоянным участником является и команда АО «Силовые машины» — в этом году на старт выйдут 50 человек — очевидно, самых энергичных сотрудников компании. Не первый год с нами команды партнера маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга, информационного партнера — «ВКонтакте», Группы компаний ЦДС и принтерия «ЯМАЙКА». Немало в этом году и новичков — это команды Группы «Аквилон», ГК «А101», компании SEPTIVIT, Сети АЗС «Татнефть», «Газпром межрегионгаз инжиниринг», команда Торгового дома «Перекрёсток» территории Северо-Запад, команда научно-технического центра «Газпром нефти», команда кастомных велосипедов «АйронВилс» и команда Северо-Западной ТЭЦ с веселым названием «Энергоперцы», и это еще не все.

    Перед каждым заездом мы разыгрываем призы и подарки, а в фестивальном городке до 22:00 продолжается развлекательная программа.

    Третий заезд — «Засвети ЗСД» стартует в 20:00. Тысячи велосипедистов раскрасят на закате дня одну из красивейших трасс мира огнями своих байков.

    Все участники едут по одинаковому маршруту — 15 км по центральному участку ЗСД от съезда на Богатырском до съезда у реки Екатерингофки.

    Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру»

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