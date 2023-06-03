ЗСД Фонтанка Фест — 2023 стартовал! В первом заезде — «Семейном» — приняли участие родители с детьми

Пятый ЗСД Фонтанка Фест официально стартовал! Из фестивального городка на Богатырском проспекте отправились велосипедисты в первый заезд — «Семейный».

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Несмотря на не очень жаркую погоду, открытие ЗСД Фонтанка Фест получилось очень теплым и душевным. Ведь еще до начала заездов в фестивальном городке у гостеприимного гипермаркета О’КЕЙ звучала музыка от «Европы плюс», работали развлекательные зоны от организаторов и партнеров фестиваля. А за полчаса до начала первого заезда были разыграны и вручены первые призы за лучшие костюмы от компаний SEPTIVIT, сети коттеджей «ЁLKI», «ВКонтакте» и Группы «Аквилон». Среди победителей — мимы, хоккеист и даже царь — и все на велосипедах.

Перед началом заезда участников велофестиваля поприветствовал генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский: «Мы искренне рады, что вы присоединяетесь к нам. Мы уверены, что на трассе вы получите заряд бодрости и энергии, который несёт фестиваль. Читайте «Фонтанку» и ездите по ЗСД.

Член правления компании «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу заметил, что когда строили дорогу, то бывали на ней в любую погоду и пешком, и на разном транспорте, но не на велосипедах. «Мы делали ее быстрой, красивой и безопасной. И с каждым годом мы растем, у нас все больше участников», — подчеркнул он.

Особенность первого заезда — «Семейного» — в том, что в нем принимают участие не только шумные и веселые команды друзей, но и родители с детьми-подростками старше 14 лет. И конечно, во всех заездах принимают участие корпоративные команды — всего их 23.

Напомним, что в 18:00 стартует второй заезд — «Наш Оранжевый», а в 20:00 третий заезд — «Засвети ЗСД», который пройдет в закатных лучах солнца, которое, надеемся, будет благосклонно к участникам.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Сегодня участники ЗСД Фонтанка Фест могут войти в историю и стать частью крупнейшей благотворительной велоакции, которую организовала компания «Газпром нефть» и фонд «Антон тут рядом». «Мы рады участвовать в самом большом велопараде города. Вместе с «Газпром нефтью» приготовили для фестиваля добрую и необычную велоакцию. Во время заезда участники смогут «дать пять» оранжевым мягким ладоням вдоль трассы. И каждое касание компания конвертирует в благотворительный взнос для поддержки студентов фонда. Для нас это возможность в игровой манере вовлечь людей в благотворительность, дать им возможность поделиться своим позитивным настроением, познакомить их с деятельностью фонда», — рассказала на открытии фестиваля директор по развитию фонда «Антон тут рядом» Евгения Петельчук.



пресс-служба «Газпром нефти»

Организаторы фестиваля — городской портал «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». В этом году мероприятие проходит при поддержке Комитета культуры Санкт-Петербурга.

