Сколько крыс может поместиться на маленькой петербургской помойке. Считаем на видео

Крысиное нашествие показала читательница «Фонтанки» 2 июня. По её словам, хвостатая банда захватывает мусорные баки неподалёку от станции метро «Петроградская».
Шныряющих под баками зверьков разного размера, шуршащих мусором, и чёрные мешки, внутри которых явно есть жизнь, она снимала незадолго до половины одиннадцатого часа вечера.
«По моим подсчетам, на этой маленькой помойке около 30 крыс. Честно говоря, первый раз в жизни увидела такое количество», — рассказывает читательница и указывает локацию: Большой проспект Петроградской стороны, 94, корпус 2 А.
читательница «Фонтанки»
Ближайший жилой дом — Каменноостровский, 38/96 — находится под управлением ООО «ПЭК-1». Жители уже оценили возросшую популяцию крыс и 1 июня оставили мольбу о дератизации на портале «Наш Санкт-Петербург». За год это первая. До этого избавить от грызунов несколько раз просили летом, а также в мае и апреле прошлого года.