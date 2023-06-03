Сколько крыс может поместиться на маленькой петербургской помойке. Считаем на видео

Крысиное нашествие показала читательница «Фонтанки» 2 июня. По её словам, хвостатая банда захватывает мусорные баки неподалёку от станции метро «Петроградская».



Шныряющих под баками зверьков разного размера, шуршащих мусором, и чёрные мешки, внутри которых явно есть жизнь, она снимала незадолго до половины одиннадцатого часа вечера.

«По моим подсчетам, на этой маленькой помойке около 30 крыс. Честно говоря, первый раз в жизни увидела такое количество», — рассказывает читательница и указывает локацию: Большой проспект Петроградской стороны, 94, корпус 2 А.