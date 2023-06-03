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    Сколько крыс может поместиться на маленькой петербургской помойке. Считаем на видео

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    2 комментария

    Крысиное нашествие показала читательница «Фонтанки» 2 июня. По её словам, хвостатая банда захватывает мусорные баки неподалёку от станции метро «Петроградская».

    Шныряющих под баками зверьков разного размера, шуршащих мусором, и чёрные мешки, внутри которых явно есть жизнь, она снимала незадолго до половины одиннадцатого часа вечера.

    «По моим подсчетам, на этой маленькой помойке около 30 крыс. Честно говоря, первый раз в жизни увидела такое количество», — рассказывает читательница и указывает локацию: Большой проспект Петроградской стороны, 94, корпус 2 А.

    читательница «Фонтанки»

    Ближайший жилой дом — Каменноостровский, 38/96 — находится под управлением ООО «ПЭК-1». Жители уже оценили возросшую популяцию крыс и 1 июня оставили мольбу о дератизации на портале «Наш Санкт-Петербург». За год это первая. До этого избавить от грызунов несколько раз просили летом, а также в мае и апреле прошлого года.

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    КрысыПетроградская сторона
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    Комментарии 2

    Потёртый русский03 Июн 2023 в 01:14
    Чума не за горами
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!03 Июн 2023 в 01:04
    фига вы там живёте.
    +0−0
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