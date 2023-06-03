ЗСД Фонтанка Фест уже сегодня. Рассказываем, как будут перекрывать часть Западного скоростного диаметра

Петербург готовится к традиционному фестивалю велосипедистов. Сегодня, 3 июня, состоится Пятый международный ЗСД Фонтанка Фест. С середины дня и до ночи автомобилистов ждут ограничения на участке Западного скоростного диаметра. Рассказываем о перекрытиях подробнее.
С 14:00 3 июня и до окончания мероприятия в 01:00 4 июня будет закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки. Движение в северном направлении будет осуществляться как обычно. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты.
На этот же срок, с 14 часов 3 июня до часа ночи 4 июня, будут закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова в южном направлении.
С 16:00 3 июня до 00:00 4 июня закроют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. Ближайший доступный съезд в город — только на набережную Макарова.