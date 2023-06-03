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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест уже сегодня. Рассказываем, как будут перекрывать часть Западного скоростного диаметра

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    6 комментариев

    Петербург готовится к традиционному фестивалю велосипедистов. Сегодня, 3 июня, состоится Пятый международный ЗСД Фонтанка Фест. С середины дня и до ночи автомобилистов ждут ограничения на участке Западного скоростного диаметра. Рассказываем о перекрытиях подробнее.

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    С 14:00 3 июня и до окончания мероприятия в 01:00 4 июня будет закрыто движение по ЗСД в южном направлении на участке от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки. Движение в северном направлении будет осуществляться как обычно. При движении со стороны «Скандинавии» можно будет съехать на северный участок КАД, Шуваловский и Богатырский проспекты.

    На этот же срок, с 14 часов 3 июня до часа ночи 4 июня, будут закрыты заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с Васильевского острова в южном направлении.

    С 16:00 3 июня до 00:00 4 июня закроют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. Ближайший доступный съезд в город — только на набережную Макарова.

    Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест организован городским порталом «Фонтанка.ру» и компанией «Магистраль Северной столицы». В программе фестиваля три велопробега: «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, 18 и 20 часов. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42, будет работать с 14 до 22 часов.

    Подробнее о фестивале читайте в     сюжете «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    Гость03 Июн 2023 в 10:39
    Жалко не показывают на больших экранах
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 10:13
    погода к вечеру- практически зимняя. есть конечно велофанаты которые и в шортах поедут, но вот например с детьми на 7ми ветрах с финского залива и в пуховиках- едва ли уместно. кусают локти наверное те, кто заплатили деньги и зарегистрировались заранее на заезд.
    +1−0
    hoboot03 Июн 2023 в 09:39
    другого места видимо не нашлось...
    +3−0
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