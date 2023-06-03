Петербургские блогеры «засветились» на трассе ЗСД Фонтанка Фест

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Звезды соцсетей поддержали участников крупнейшего велопарада Петербурга и добавили ЗСД Фонтанка Фест карнавального настроения. Популярные авторы «ВКонтакте», местные тиктокеры и ютуберы отправились в первой колонне велосипедистов от Богатырского проспекта.



Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Желающих проехать по ЗСД на велосипедах оказалось так много, что cтарт первых участников занял почти полчаса. Впереди их ждет 15 километров по одной из самых красивых трасс мира — вантовые мосты на уровне 50 метров над Финским заливом, живописные виды на акваторию, Лахта Центр и стадион клуба «Зенит».

Петербургские блогеры «засветились» в самой массовой команде фестиваля: к ней присоединились более 500 велосипедистов по бесплатным промокодам от «Газпром нефти». Вместе с сотрудниками компании в ее составе участвуют подписчики популярных велосообществ в соцсетях, студенты и преподаватели вузов.



пресс-служба «Газпром нефти»

«Иногда я люблю взять в аренду велосипед и прокатиться от Парка 300-летия до Лахты, потому что там немного народу и приятно кататься вдоль Финского залива. А вот на даче у меня есть свой байк, вот там мы семьей почти каждый день делаем велозаезды по соседним деревням», — поделился историей своих велопутешествий блогер Владимир Воинов(@Woinoff).

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





— Катаюсь примерно 25 дней в месяц, даже в плохую погоду — главное вытолкать себя за дверь, дальше уже проще! В городе часто делаю вечерние чилл-райды по центру. Есть любимый маршрут по Коломне, который включает в себя тайные закоулки и подворотни. Есть несколько красивых маршрутов по набережным — мало светофоров и шикарные виды. Но лучше всего за городом: весь север области это любовь с первого взгляда, садишься на электричку с Финляндского вокзала и через 40 минут можно выходить на любой станции и смело катить куда глаза глядят! Излюбленный короткий, но очень приятный и живописный маршрут до Зеленогорска через Сестрорецк, с заездом на один из пляжей на заливе, — рассказал о велопривычках автор Youtube-канала «26 колесо» Дмитрий Ратихин.

