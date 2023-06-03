Роспотребнадзор назвал ягоду, которая намного полезнее для зрения, чем черника

Но если у вас гастрит или аллергия, черешней не стоит увлекаться Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Один из признаков лета — на рынке появилась черешня. Ее сезон еще впереди, но уже можно иногда побаловать себя сочным летним вкусом, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». К тому же эта ягода не навредит фигуре — в 100 граммах черешни всего 50–56 ккал .



Помимо сладости, у черешни много других достоинств. В Роспотребнадзоре рассказали, что она:

содержит меньше кислот, чем вишня, поэтому понемногу ее можно есть даже страдающим изжогой; в ней много витамина С — в 100 граммах около 20% нашей суточной потребности; помогает укрепить иммунитет благодаря магнию, марганцу, железу, меди, калию и кальцию в составе; улучшает качество крови и помогает справиться с анемией; полезна для зрения.



«Вне зависимости от вида в ягодах есть бета-каротин, из которого в организме продуцируется витамин А. Он, в свою очередь, благотворно влияет на органы зрения. Распространено мнение, что черника — самая полезная для глаз ягода, и не только из-за бета-каротина: в ней большое количество полифенольных соединений. Но вы удивитесь, когда узнаете, что бета-каротина в черешне в 20 раз больше», — говорят специалисты Роспотребнадзора.



Еще 3 причины есть сезонные ягоды Это природный источник энергии Почти во всех ягодах много природных сахаров, поэтому они быстро восполняют энергетические затраты организма.

Полезны для памяти Таким действием ягоды обладают благодаря антоцианам — природным антиоксидантам, которые стимулируют работу мозга в любом возрасте. Улучшают пищеварение В любых ягодах много пищевых волокон, в том числе и растворимых. А это пища для микробиоты кишечника.

Кому противопоказана черешня По словам экспертов надзорного ведомства, не стоит увлекаться черешней людям, страдающим сахарным диабетом, аллергией, гастритом с повышенной кислотностью, особенно в период обострения.



Здоровым людям рекомендуется съедать за один прием не более 300–400 граммов ягод. Большая порция может вызывать диарею.

Всё дело в кожуре За черешней пойдут другие ягоды, фрукты и овощи. Многие из них мы привыкли чистить — например, снимаем кожуру с баклажанов перед готовкой или срезаем шкурку у огурцов, чистим яблоки и груши. Но некоторые овощи и фрукты особенно полезны, если есть их целиком — с кожурой.

Персики Эти фрукты надо есть тем, кто мечтает похудеть, ибо именно персики содержат хлорогеновую кислоту — один из самых важных природных антиоксидантов. Он предотвращает увеличение веса, снижает резистентность к инсулину и накопление жира в печени. Согласно последним исследованиям, пишет издание ProNews, если снимать кожуру, то вы получите чуть ли не в два раза меньше этого полезного антиоксиданта.



Слива Этот фрукт очень полезен для работы кишечника из-за содержания клетчатки, а также обладает антиоксидантными свойствами и богат витамином С, который уменьшает неконтролируемое действие свободных радикалов, улучшая здоровье клеток.

Слива также способствует выведению солей тяжелых металлов, оказывает послабляющее действие. И именно в ее кожице содержатся полезные антоцианы, растительные пигменты. А еще слива — находка для гипертоников, она снижает холестерин и давление.

Баклажан

Мякоть баклажана содержит 92% воды, а все его питательные вещества — клетчатка, флавоноиды и магний — находятся именно в кожуре. Баклажан фиолетового цвета именно потому, что в кожуре содержится большое количество антоцианов. Они снижают уровень холестерина, работают как антисептики и препятствуют развитию воспаления в организме.



— Один из самых известных антоцианов — насунин. Его больше всего в кожуре баклажана, поэтому их не стоит чистить перед готовкой. Насунин защищает организм от окислительного стресса и повреждения клеток, — рассказала «Доктору Питеру» врач, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.



Кстати, когда вы выбираете баклажан на рынке или в магазине, обратите внимание на его кожицу. Если на ней есть морщинки, это говорит о том, что овощ стар и будет сильно горчить.