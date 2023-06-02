ЗСД Фонтанка Фест: следите за происходящим онлайн — на нашем сайте и в соцсетях

Пятый ЗСД Фонтанка Фест стартует завтра, 3 июня, — более 12 тысяч велосипедистов выйдут на трассу Западного скоростного диаметра. Весь день журналисты «Фонтанки» будут рассказывать о том, как проходит фестиваль.



В 15:00 начнется текстовая трансляция на сайте «Фонтанки» — в ней вы сможете узнать, как проходят старты и заезды, кто из известных людей стал гостем нашего фестиваля. Здесь же мы поделимся самыми красивыми фото и видео с трассы. Не забывайте обновлять страницу!