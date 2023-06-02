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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест: следите за происходящим онлайн — на нашем сайте и в соцсетях

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Пятый ЗСД Фонтанка Фест стартует завтра, 3 июня, — более 12 тысяч велосипедистов выйдут на трассу Западного скоростного диаметра. Весь день журналисты «Фонтанки» будут рассказывать о том, как проходит фестиваль.

    В 15:00 начнется текстовая трансляция на сайте «Фонтанки» — в ней вы сможете узнать, как проходят старты и заезды, кто из известных людей стал гостем нашего фестиваля. Здесь же мы поделимся самыми красивыми фото и видео с трассы. Не забывайте обновлять страницу!

    Также следить за тем, что происходит на трассе и в стартовом городке, можно будет в социальных сетях ЗСД Фонтанка Фест «ВКонтакте» и в Telegram. Вступайте в группы и не пропустите лучшие моменты фестиваля!

    Напомним, фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 3 июня, по Западному скоростному диаметру. Организаторы праздника «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». В этот день с полудня до полуночи центральный участок ЗСД — та его часть, что ведет с севера города на юг, — будет закрыт для движения автомобилей и отдан в распоряжение велосипедистов. В программе фестиваля три велопробега — «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, 18 и 20 часов. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42, будет работать с 14 до 22 часов.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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