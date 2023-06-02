Reuters: Китайские самолеты внезапно начали облетать Россию

Лайнеры китайских авиакомпаний начали облетать воздушное пространство России при выполнении рейсов в США, сообщает Reuters со ссылкой на FlightAware и источники в отрасли.



Как отмечает 2 июня агентство, изменение касается конкретных рейсов из списка Минтранса США: это Air China из Пекина в Нью-Йорк, China Eastern из Шанхая в Лос-Анджелес, Xiamen Airlines из Сямыня в Лос-Анджелес и China Southern из Гуанчжоу в Лос-Анджелес.



При этом ранее утвержденные рейсы в Америку по-прежнему выполняются через территорию России. А общее число перелётов китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты выросло с 8 до 12 в неделю.

