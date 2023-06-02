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    Reuters: Китайские самолеты внезапно начали облетать Россию

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    11 комментариев

    Лайнеры китайских авиакомпаний начали облетать воздушное пространство России при выполнении рейсов в США, сообщает Reuters со ссылкой на FlightAware и источники в отрасли.

    Как отмечает 2 июня агентство, изменение касается конкретных рейсов из списка Минтранса США: это Air China из Пекина в Нью-Йорк, China Eastern из Шанхая в Лос-Анджелес, Xiamen Airlines из Сямыня в Лос-Анджелес и China Southern из Гуанчжоу в Лос-Анджелес.

    При этом ранее утвержденные рейсы в Америку по-прежнему выполняются через территорию России. А общее число перелётов китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты выросло с 8 до 12 в неделю.

    Представители Китая и США пока никак не комментируют возможную связь между увеличением числа рейсов с требованием не летать через воздушное пространство России.

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    Комментарии 11

    Игoрь02 Июн 2023 в 15:00
    Самолет ведь и посадить могут и облегчить его на одного-двух пассажиров.
    +1−0
    VKuser4918336202 Июн 2023 в 14:59
    может, боятся, что дроном попадет
    +2−0
    Гость02 Июн 2023 в 14:55
    Караваны самолетов над СПб из Китая в Европу летят и летят...
    Меня вот полосы на небе раздражают. Сколько можно.
    Граница должна быть на замке.
    +0−2
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