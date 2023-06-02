Суд оставил блогера Варламова* иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова* (признан иноагентом) к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом 2 июня пишет ТАСС со ссылкой на суд.



Варламова внесли в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года. По мнению Минюста, блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».



15 мая стало известно, что Варламов решение оспорил, как и артист Семен Слепаков* (признан иноагентом). Иск последнего тоже рассмотрят сегодня.

