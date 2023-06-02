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    Суд оставил блогера Варламова* иноагентом

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    Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова* (признан иноагентом) к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом 2 июня пишет ТАСС со ссылкой на суд.

    Варламова внесли в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года. По мнению Минюста, блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».

    15 мая стало известно, что Варламов решение оспорил, как и артист Семен Слепаков* (признан иноагентом). Иск последнего тоже рассмотрят сегодня.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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    Комментарии 26

    Радикюль_Пуаро02 Июн 2023 в 11:22
    А я бы снял с них со всех статус иноагента, но... Как в "демократичных" США, присвоил бы им новое звание - враг государства!!!
    +0−1
    27825681802 Июн 2023 в 11:15
    Нельзя критиковать кооператив Озеро, а иначе Ты - иногент!
    +1−1
    Гость02 Июн 2023 в 11:10
    Надо издать закон, по которому на парадных таких антинародных деятелей вешали предупреждающие таблички: "Здесь живет иноагент!"
    +2−2
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