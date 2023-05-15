Варламов* и Слепаков* подали иски к Минюсту, чтобы оспорить иноагентский статус

Блогер Илья Варламов* и артист Семен Слепаков*, признанные в РФ иноагентами и покинувшие страну, подали иски к Минюсту, чтобы снять с себя этот статус. Об этом 15 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Дата заседания по искам еще не назначена. В картотеке суда значатся дела об оспаривании решений органов государственной власти, истцами по которым указаны Варламов И. А. и Слепаков С. С. , а ответчиком — Минюст. Оба дела зарегистрированы 15 мая.