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    Варламов* и Слепаков* подали иски к Минюсту, чтобы оспорить иноагентский статус

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    Блогер Илья Варламов* и артист Семен Слепаков*, признанные в РФ иноагентами и покинувшие страну, подали иски к Минюсту, чтобы снять с себя этот статус. Об этом 15 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

    Дата заседания по искам еще не назначена. В картотеке суда значатся дела об оспаривании решений органов государственной власти, истцами по которым указаны Варламов И. А. и Слепаков С. С., а ответчиком — Минюст. Оба дела зарегистрированы 15 мая.

    Также, по данным агентства, такой же иск к Минюсту подал артист Максим Галкин*, признанный иноагентом в сентябре. В картотеке указано, что беседа по делу, истцом по которому выступает Галкин М. А., назначена на 26 мая.

    Варламова признали иноагентом в марте — за то, что он, по мнению Минюста, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». В следующем месяце в реестр попал Слепаков — в ведомстве поясняли, что артист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине и негативно высказывался в отношении россиян.

    *Признаны Минюстом РФ иноагентами.

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