Варламов* и Слепаков* подали иски к Минюсту, чтобы оспорить иноагентский статус

Блогер Илья Варламов* и артист Семен Слепаков*, признанные в РФ иноагентами и покинувшие страну, подали иски к Минюсту, чтобы снять с себя этот статус. Об этом 15 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Дата заседания по искам еще не назначена. В картотеке суда значатся дела об оспаривании решений органов государственной власти, истцами по которым указаны
Также, по данным агентства, такой же иск к Минюсту подал артист Максим Галкин*, признанный иноагентом в сентябре. В картотеке указано, что беседа по делу, истцом по которому выступает
Варламова признали иноагентом в марте — за то, что он, по мнению Минюста, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». В следующем месяце в реестр попал Слепаков — в ведомстве поясняли, что артист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине и негативно высказывался в отношении россиян.
*Признаны Минюстом РФ иноагентами.