Хозяйка усыпила стаффорда, покусавшего ребёнка на пляже. Ей не верят

Следствие Свердловской области рискует не найти стаффордширского терьера, после нападения которого было возбуждено уголовное дело о причинении вреда ребёнку. Хозяйка настаивает, что её любимца уже нет в живых.

«Нет собак — нет дела», написала владелица собаки матери ребёнка 1 июня, сообщает Е1.RU со ссылкой на сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Вместе с «глубочайшими и искренними извинениями» она прислала документ об усыплении. «Я уже никому ничего не докажу и не собираюсь этого делать, и для меня принять такое решение было непросто. Вам станет, может быть, легче, а мне жить с этим. Поверьте, нелегко решится на это, это мои дети, такие же, как ты бы их родила. <…> ребенка укусы заживут, а мне с этим грузом на душе жить», — цитирует полученное сообщение мать мальчика.