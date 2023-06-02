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    Хозяйка усыпила стаффорда, покусавшего ребёнка на пляже. Ей не верят

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    1 комментарий

    Следствие Свердловской области рискует не найти стаффордширского терьера, после нападения которого было возбуждено уголовное дело о причинении вреда ребёнку. Хозяйка настаивает, что её любимца уже нет в живых.

    «Нет собак — нет дела», написала владелица собаки матери ребёнка 1 июня, сообщает Е1.RU со ссылкой на сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

    Вместе с «глубочайшими и искренними извинениями» она прислала документ об усыплении. «Я уже никому ничего не докажу и не собираюсь этого делать, и для меня принять такое решение было непросто. Вам станет, может быть, легче, а мне жить с этим. Поверьте, нелегко решится на это, это мои дети, такие же, как ты бы их родила. <…> ребенка укусы заживут, а мне с этим грузом на душе жить», — цитирует полученное сообщение мать мальчика.

    Местные жители скептически восприняли и извинения, и известие о смерти.

    В раскаяние хозяйки, говорившей, что нападение спровоцировал ребёнок, не поверили. Собаку, как полагают, спрятала.

    Следственный комитет Свердловской области после полудня 1 июня сообщил, что по поручению Александра Бастрыкина возбуждено дело по статье 118 УК — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

    Согласно материалам, днём 30 мая собаки напали на 10-летнего мальчика, гулявшего со сверстниками на берегу реки Лайка. Матери ребёнок рассказал, что псы были без намордников, а хозяйка накричала на него: мол, «так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать».

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    СобакаСтаффордширский терьерНижний ТагилУкус собакиУсыпление
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    Комментарии 1

    своих не бросаем02 Июн 2023 в 01:17
    где опричники в этой истории???
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