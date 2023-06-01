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    Об отключении воды, света и других ресурсов петербуржцам хотят сообщать через сервис

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    5 комментариев

    В Петербурге разрабатывают сервис, в помощью которого горожане смогут получать уведомления об отключениях коммунальных ресурсов, таких как вода, отопление или свет. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля.

    В настоящее время по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова разрабатывают экосистему городских сервисов «Цифровой Петербург», в которой, в том числе, запланирован сервис для уведомления петербуржцев о перерывах в подаче воды, газа, электроэнергии и тепла, рассказал вице-губернатор в прямом эфире Центра управления регионом. Работа ведется совместно с блоком информационных технологий городского правительства.

    График планового отключения горячей воды летом 2023 года утвержден и опубликован на сайте комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Также его можно посмотреть на портале «Наш Санкт-Петербург», введя свой адрес в разделе «Дома». Кроме того, можно добавить свой дом в избранное и в профиле пользователя настроить получение push-уведомлений на телефон и сообщений на электронную почту.

    Подробнее о графиках отключения в своем доме можно узнать на сайтах ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Теплосеть СПб», ГУП «ТЭК СПб» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО».

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    ПетербургОтключение водыОтключение электричестваОтключение отопления
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    Комментарии 5

    идиот01 Июн 2023 в 18:56
    а можно не отключать, если сделать всё как надо
    +0−0
    Инкогнито202101 Июн 2023 в 18:20
    через смс можно, меньше украдут
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 18:19
    можно попилить на приложении, а можно и дальше клеить бумажку на дверь парадной
    +1−0
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