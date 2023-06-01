Об отключении воды, света и других ресурсов петербуржцам хотят сообщать через сервис

В Петербурге разрабатывают сервис, в помощью которого горожане смогут получать уведомления об отключениях коммунальных ресурсов, таких как вода, отопление или свет. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля.



В настоящее время по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова разрабатывают экосистему городских сервисов «Цифровой Петербург», в которой, в том числе, запланирован сервис для уведомления петербуржцев о перерывах в подаче воды, газа, электроэнергии и тепла, рассказал вице-губернатор в прямом эфире Центра управления регионом. Работа ведется совместно с блоком информационных технологий городского правительства.