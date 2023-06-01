Из фильма «Чебурашка» сделают цирковое шоу с музыкой Сергея Жукова

По мотивам фильма «Чебурашка» сделают музыкально-цирковое шоу, — сообщили «Ведомости» 1 июня со ссылкой на гендиректора продюсерской компании «Наше шоу» Наталью Локтеву. Та рассказала, что инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей, спектакль ставит лауреат «Золотой маски» Нина Чусова, а музыкальным продюсером и композитором выступит Сергей Жуков.



Привлечены и другие известные специалисты: например, цирковой частью занимается солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов. Исполнять танцы будут артисты балета Аллы Духовой Todes.



Премьера намечена на 27 июля, после чего постановка поедет по России. Спектакль покажут в том числе и в Петербурге.

