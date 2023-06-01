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    Кино

    Из фильма «Чебурашка» сделают цирковое шоу с музыкой Сергея Жукова

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    2 комментария

    По мотивам фильма «Чебурашка» сделают музыкально-цирковое шоу, — сообщили «Ведомости» 1 июня со ссылкой на гендиректора продюсерской компании «Наше шоу» Наталью Локтеву. Та рассказала, что инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей, спектакль ставит лауреат «Золотой маски» Нина Чусова, а музыкальным продюсером и композитором выступит Сергей Жуков.

    Привлечены и другие известные специалисты: например, цирковой частью занимается солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов. Исполнять танцы будут артисты балета Аллы Духовой Todes.

    Премьера намечена на 27 июля, после чего постановка поедет по России. Спектакль покажут в том числе и в Петербурге.

    Напомним, фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал рекордную кассу в 6,8 миллиарда рублей.

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    Комментарии 2

    Гость01 Июн 2023 в 16:57
    Кто в роли крокодила Гены ?
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 16:48
    Это который "Руки вверх" ?

    "Ты целуй меня везде, восемнадцать мне в ...." ?

    Фу-у-у....
    +0−0
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