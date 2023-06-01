Песков: Путин активно занимается вопросом помощи людям в Белгородской области

Под обстрелом вооруженных сил Украины оказались сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом около половины третьего часа дня 1 июня в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча», — рассказал Гладков.
Также из-за попадания снаряда огнем охватило частный жилой дом. Взрывная волна повредила несколько частных домовладений. В селе Козинка горят два частных жилых дома, пострадавших при этом нет. Уточняется информация о разрушениях в других населенных пунктах региона.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства регулярно получает информацию от властей Белгородской области, погранслужб, военных и спасателей о ситуации в приграничном регионе. На повестке стоит главный вопрос: оказание медицинской помощи гражданам, поддержка во временном переселении, пояснил пресс-секретарь, уточнив, что Владимир Путин «сегодня этим активно занимается».
В ночь с 31 мая на 1 июня по городу Шебекино с населением в 40 тысяч человек велся интенсивный обстрел. Утром непрекращающийся огонь продолжился: центр города и его окраины обстреливали из «Градов». Есть пострадавшие. Также повреждены жилые дома и два административных — у одного из них загорелась крыша.
Накануне было принято решение, что школьники Шебекинского округа не будут сдавать 1 июня ЕГЭ по математике.