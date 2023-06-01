Песков: Путин активно занимается вопросом помощи людям в Белгородской области

Под обстрелом вооруженных сил Украины оказались сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом около половины третьего часа дня 1 июня в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча», — рассказал Гладков.



Также из-за попадания снаряда огнем охватило частный жилой дом. Взрывная волна повредила несколько частных домовладений. В селе Козинка горят два частных жилых дома, пострадавших при этом нет. Уточняется информация о разрушениях в других населенных пунктах региона.