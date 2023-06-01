Wildberries огорчил «любителей угадывать размер» решением о платном возврате

Российский интернет-магазин Wildberries не будет отменять платный возврат товаров, поскольку хочет соблюсти баланс интересов покупателей и продавцов. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Wildberries Татьяну Бакальчук.
«Чтобы прям совсем отменить платный возврат, наверное, все-таки нет, потому что тогда нарушится баланс интересов», — заявила Бакальчук, отметив, что компания пытается соблюсти интересы всех сторон.
По ее словам, клиент может заказывать много из-за того, что не всегда угадывает свой размер. При этом страдают продавцы, товар которых приходит в негодность из-за многочисленных примерок и перевозок со склада в пункты выдачи.
С 2021 года покупатели оплачивают транспортировку товара, если он им не понравился или не подошел, бракованная же продукция доставляется на склад бесплатно.
Ранее «Фонтанка» писала, что Бакальчук призвала Минпромторг отложить госрегулирование отрасли онлайн-торговли. Во время выступления на форуме «Неделя российского ретейла — 2023» она заявила, что компания в самое ближайшее время намерена изменить стратегию внешних коммуникаций и стать более открытой.