Wildberries огорчил «любителей угадывать размер» решением о платном возврате

Российский интернет-магазин Wildberries не будет отменять платный возврат товаров, поскольку хочет соблюсти баланс интересов покупателей и продавцов. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Wildberries Татьяну Бакальчук.



«Чтобы прям совсем отменить платный возврат, наверное, все-таки нет, потому что тогда нарушится баланс интересов», — заявила Бакальчук, отметив, что компания пытается соблюсти интересы всех сторон.



По ее словам, клиент может заказывать много из-за того, что не всегда угадывает свой размер. При этом страдают продавцы, товар которых приходит в негодность из-за многочисленных примерок и перевозок со склада в пункты выдачи.

