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    Каршеринг выходит на обгон и на скорости финиширует в грузовик, который светится как новогодняя ёлка. Видео ДТП на Северном

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    22 комментария

    Пользователь каршеринга въехал в машину дорожных служб на севере Петербурга. Момент ДТП зафиксировал регистратор ехавшего мимо автомобилиста, видео публикует 1 июня группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    По словам очевидца, авария произошла 31 мая в 22:26 на Северном проспекте, 26, «каршеринг не успел оттормозиться».

    На записи видно, как каршеринг на высокой скорости выезжает в левую полосу и обгоняет автомобили. Несмотря на то, что предупреждающие сигналы видно далеко, водитель не снижает скорость. О намерении перестроиться говорит правый поворотник, но и к этой возможности пользователь вовремя не прибег. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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    Комментарии 22

    А1357901 Июн 2023 в 09:38
    Нечего тут обсуждать, обычная поездка каршеринга))
    +0−0
    Виталий Петров01 Июн 2023 в 09:34
    Админ, че комменты удаляем???
    Да здравствуйте…рач про каршенинг
    «Этонадозапрещать»
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 09:27
    скорость самокатов ограничил. Пора скорость и каршеринга снизить. Скажем, до 30 км/час. Впрочем, и на этой скорости будут биться.
    +1−0
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