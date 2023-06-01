Каршеринг выходит на обгон и на скорости финиширует в грузовик, который светится как новогодняя ёлка. Видео ДТП на Северном

Пользователь каршеринга въехал в машину дорожных служб на севере Петербурга. Момент ДТП зафиксировал регистратор ехавшего мимо автомобилиста, видео публикует 1 июня группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По словам очевидца, авария произошла 31 мая в 22:26 на Северном проспекте, 26, «каршеринг не успел оттормозиться».
На записи видно, как каршеринг на высокой скорости выезжает в левую полосу и обгоняет автомобили. Несмотря на то, что предупреждающие сигналы видно далеко, водитель не снижает скорость. О намерении перестроиться говорит правый поворотник, но и к этой возможности пользователь вовремя не прибег. Точные обстоятельства ДТП выясняются.