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    В Петергоф вернули жертву зимней уборки. Посмотрите на Штиглица, пережившего встречу с трактором

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    Хорошей новостью поделилась администрация Петродворцового района Петербурга 31 мая. На Привокзальную площадь вернули памятник барону Штиглицу, павший в борьбе с февральским снегом.

    Результат реставрации районная администрация показала в своей официальной группе «ВКонтакте». На видео последние приготовления уже на площади.

    Как рассказал специалист реставрационных мастерских «Наследие», памятник попал к ним с большой трещиной, погнутыми элементами крепежа, один из которых был и вовсе оторван, со сколами, остатками краски от дорожной техники. Падение добавило царапин — бронзовая скульптура «проехалась» по асфальту.

    Через три месяца памятник преобразился.

    «Лучше, чем был», — добавили «Фонтанке» в администрации.

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    Петродворцовый район Санкт-Петербурга

    Расходы на преображение легли на дорожное предприятие, работник которого в феврале протаранил гранитный постамент во время ночной уборки снега на площади. Его ошибка попала на видео.

    «Фонтанка» писала, что территорию обслуживает ГУДСП «Петродворцовое».

    Фото: Петродворцовый район Санкт-Петербурга

    Справка: Бронзовый памятник известному финансисту, промышленнику и меценату XIX столетия барону Александру Штиглицу был открыт на Привокзальной площади Петергофа в июле 2009 года благодаря поддержке ОАО «РЖД». Скульптор — Ян Нейман.

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    ШтиглицПамятникПетергоф
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