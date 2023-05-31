В Петергоф вернули жертву зимней уборки. Посмотрите на Штиглица, пережившего встречу с трактором

Хорошей новостью поделилась администрация Петродворцового района Петербурга 31 мая. На Привокзальную площадь вернули памятник барону Штиглицу, павший в борьбе с февральским снегом.
Результат реставрации районная администрация показала в своей официальной группе «ВКонтакте». На видео последние приготовления уже на площади.
Как рассказал специалист реставрационных мастерских «Наследие», памятник попал к ним с большой трещиной, погнутыми элементами крепежа, один из которых был и вовсе оторван, со сколами, остатками краски от дорожной техники. Падение добавило царапин — бронзовая скульптура «проехалась» по асфальту.
Через три месяца памятник преобразился.
«Лучше, чем был», — добавили «Фонтанке» в администрации.
Расходы на преображение легли на дорожное предприятие, работник которого в феврале протаранил гранитный постамент во время ночной уборки снега на площади. Его ошибка попала на видео.
«Фонтанка» писала, что территорию обслуживает ГУДСП «Петродворцовое».