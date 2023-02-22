Видео из Петергофа — как трактор уверенно идёт на таран памятника Штиглицу

«Снос» памятника барону Штиглицу в Петергофе 22 февраля зафиксировала камера видеонаблюдения. Снегоуборочный трактор двигался очень медленно и даже не задел, а просто протаранил постамент.

На записи в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что трактор формирует кучу снега на Привокзальной площади. Двигаясь задним ходом, он наезжает на памятник. Судя по видео, это произошло около 4 часов ночи. Отметим, что утром кучи снега на Привокзальной площади уже не было (это видно на фотографиях читателя «Фонтанки» ). Вероятно, уборку всё-таки закончили.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратился мастер по уборке территории с сообщением о том, что при уборке снега погрузчиком случайно сбит памятник Александру Штиглицу на Привокзальной площади в Петергофе. Материал оформлен, информация передана в администрацию района.



Территорию обслуживает администрация Петродворцового района Петербурга. Напомним, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации, памятник, по первоначальной оценке, не получил серьёзных повреждений. Тем не менее его осмотрят и, если понадобится, отремонтируют. А затем вернут на место.

