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    Видео из Петергофа — как трактор уверенно идёт на таран памятника Штиглицу

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    «Снос» памятника барону Штиглицу в Петергофе 22 февраля зафиксировала камера видеонаблюдения. Снегоуборочный трактор двигался очень медленно и даже не задел, а просто протаранил постамент.

    На записи в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что трактор формирует кучу снега на Привокзальной площади. Двигаясь задним ходом, он наезжает на памятник. Судя по видео, это произошло около 4 часов ночи. Отметим, что утром кучи снега на Привокзальной площади уже не было (это видно на фотографиях читателя «Фонтанки»). Вероятно, уборку всё-таки закончили.

    Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратился мастер по уборке территории с сообщением о том, что при уборке снега погрузчиком случайно сбит памятник Александру Штиглицу на Привокзальной площади в Петергофе. Материал оформлен, информация передана в администрацию района.

    Территорию обслуживает администрация Петродворцового района Петербурга. Напомним, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации, памятник, по первоначальной оценке, не получил серьёзных повреждений. Тем не менее его осмотрят и, если понадобится, отремонтируют. А затем вернут на место.

    Бронзовый памятник известному финансисту, промышленнику и меценату XIX столетия барону Александру Штиглицу был открыт на Привокзальной площади Петергофа в июле 2009 года благодаря поддержке ОАО «РЖД». Скульптор — Ян Нейман.

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    ПамятникУборка снегаУборочная техника
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

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