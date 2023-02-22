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    Трактор снёс памятник Штиглицу в Петергофе

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    Памятник барону Штиглицу, установленный в Новом Петергофе на Привокзальной площади, оказался случайно снесён. Ночью 22 февраля трактор чистил снег и задел постамент. Об этом стало известно «Фонтанке». Территорию обслуживает администрация Петродворцового района Петербурга.

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    В пресс-службе администрации района «Фонтанке» подтвердили факт инцидента. Действительно, техника во время уборки зацепила пьедестал, и памятник упал. По первоначальной оценке, он не получил серьезных повреждений. Но его все равно в ближайшее время увезут на диагностику и ремонт, а после вернут на место.

    Бронзовый памятник известному финансисту, промышленнику и меценату XIX столетия барону Александру Штиглицу был открыт на привокзальной площади Петергофа в июле 2009 года благодаря поддержке ОАО «РЖД». Скульптор — Ян Нейман.

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