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    ЗСДфест

    Участники ЗСД Фонтанка Фест начали получать стартовые номера

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    Фото: Михаил Огнев "Фонтанка.ру"
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    Первый день выдачи стартовых номеров на ЗСД Фонтанка Фест прошел без эксцессов. Небольшие очереди возникали волнами в течение вечера, но наши доблестные волонтеры справлялись с ними оперативно.

    Основные проблемы у участников при получении стартового пакета - отсутствие QR кода и рукописной доверенности. И то, и другое - необходимая часть документов при получении пакета за своего товарища. Причем, доверенность недостаточно показать с экрана мобильного, она должна быть на бумаге, потому что вам придется оставить этот документ волонтеру.

    Мы очень рассчитываем на вашу собранность: наличие всех нужных документов сокращает время получения вами пакета до нескольких секунд. И сводит любые очереди «на нет».

    Напоминаем, стартовые пакеты будут выдаваться еще сегодня и завтра с 16 до 21 часа в помещениях гипермаркетов ОКЕЙ по адресам:

    Гипермаркет О’КЕЙ пр. Науки 17, к.1, метро Академическая;

    Гипермаркет О’КЕЙ Московский пр. 137, метро Электросила.

    Места выдачи будут обозначены баннерами с логотипом фестиваля.

    Еще раз обращаем ваше внимание на обязательные условия получения пакета.

    Выдача осуществляется только при предъявлении QR-кода, полученного вами при регистрации, и документа, удостоверяющего личность. Если вы не получили QR-код, напишите, пожалуйста, на почту event@fontanka.ru или нам в мессенджер по номеру +7 999-589-5140.

    Каждый участник получает свой пакет лично. В случае невозможности личного получения стартовый пакет может получить доверенное лицо, при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и доверенности, написанной от руки на бумаге.

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    Фото: Михаил Огнев "Фонтанка.ру"

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