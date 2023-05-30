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    Только родился, и сразу обедать. Полюбуйтесь на появление крохотных лысух

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    Фото: Лариса / Птицы СПб и России
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    Процесс появления на свет трёх новеньких лысух зафиксировала на камеру петербурженка Лариса. Свои фотографии она опубликовала 20 мая в группе «Птицы СПб и России» в «ВКонтакте».

    Птичье семейство живёт в Пушкине, прибавление в нём произошло в воскресенье. «Первый птенец лысухи вылупился до нас за пару часов, был уже причесан и начинал хулиганить. <...> Достаточно быстро вылупился второй, был почищен и тут же покормлен. Жизнь стала веселее. <...> На 9 фото из яйца лезет третий», — рассказывает Лариса. Лысуха — родственница журавля, птица перелётная, хотя отмечались случаи, когда лысухи оставались зимовать в Петербурге.

    А вот так кормит птенцов дрозд в Киришском районе Ленобласти.

    Птенцов и слетков сейчас можно встретить по всему городу, особенно в парках и на водоёмах. Напоминаем, подбирать их, еще как-то помогать им не надо — можно сделать только хуже. Вообще диких птиц спасать и подкармливать не стоит. Если вы долго наблюдаете за птицей и уверены, что она больна или ранена, следует обратиться к специалистам, например в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

    Фото: Лариса / Птицы СПб и России

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