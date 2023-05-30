Только родился, и сразу обедать. Полюбуйтесь на появление крохотных лысух

Процесс появления на свет трёх новеньких лысух зафиксировала на камеру петербурженка Лариса. Свои фотографии она опубликовала 20 мая в группе «Птицы СПб и России» в «ВКонтакте».



Птичье семейство живёт в Пушкине, прибавление в нём произошло в воскресенье. «Первый птенец лысухи вылупился до нас за пару часов, был уже причесан и начинал хулиганить. <...> Достаточно быстро вылупился второй, был почищен и тут же покормлен. Жизнь стала веселее. <...> На 9 фото из яйца лезет третий», — рассказывает Лариса. Лысуха — родственница журавля, птица перелётная, хотя отмечались случаи, когда лысухи оставались зимовать в Петербурге.

